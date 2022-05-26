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    Sivas'ta yapı izni verilen daire ve bina sayısı azaldı

    TÜİK'in verilerine göre; 2021’in ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen binası sayısı 61 iken bu yılın ilk 3 ayında 37’ye geriledi.
    • 26.05.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:00
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    Sivas'ta yapı izni verilen daire ve bina sayısı azaldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının Ocak-Mart aylarına ilişkin 'Yapı izin' istatistiklerini yayınladı.

    İHA'nın haberine göre; Sivas’ta 2021’in ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 61, daire sayısı ise 242 iken bu yılın aynı döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 37, daire sayısı ise 111’e geriledi.

    Yapı ruhsatı verilen bina sayıları azaldı

    Bu yılın ilk çeyreğinde Sivas’ta yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 35 bin 718 metrekare olarak açıklandı.

    Bunun 15 bin 151 metrekaresini konut kullanım alanı, 17 bin 5 metrekaresini konut dışı kullanım alanı, 3 bin 562 metrekaresini ise ortak kullanım alanı oluşturdu.

    Yapı izni verilen daire sayıları

    TÜİK, yapı kullanma izni belgesi verilen daire sayılarına ilişkin verileri de açıkladı.

    Buna göre 2021’in ilk çeyreğinde toplam 934 daireye yapı kullanma izni belgesi verilen Sivas’ta bu yılın aynı döneminde 770 daireye yapı kullanma izni belgesi verildi.

    Sivas ta yapı izni verilen daire ve bina sayısı azaldı #1


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