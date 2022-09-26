Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı il İstanbul oldu

Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı il İstanbul oldu

150 şehrin yer aldığı araştırmada konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üçte İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Dördüncü sıraya ise Miami yerleşti.

Dünyanın önemli emlak danışmanlık şirketlerinden biri, global konut fiyatları endeksini araştırdı.

150 şehri kapsayan verilerde, Türkiye’nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

Yüzde 185 artışla İstanbul ilk sırada

Haziran 2021 ile Haziran 2022'nin baz alındığı araştırmada, yüzde 185 artışla İstanbul birinci oldu.

Megakenti sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.

Başkent'te konut fiyatları yüzde 165 artarken, İzmir'de ise yüzde 151 oranında artış yaşandı.

Beşiktaş zirvede

İstanbul'da konut fiyatlarının en fazla olduğu ilçe ise Beşiktaş. Bölgenin Ulus, Etiler, Bebek gibi semtleri dünyada fiyatların en çok arttığı yerleşim birimleri oldu.

Miami 4'üncü sırada

Listede Sarıyer, Kadıköy gibi eski yerleşim yerleri de ön plana çıkıyor. İlk üçün Türkiye'den oluştuğu listede 4'üncü sırada ise Miami yer alıyor.