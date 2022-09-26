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    Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı il İstanbul oldu

    150 şehrin yer aldığı araştırmada konut fiyatlarının en çok arttığı ilk üçte İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı. Dördüncü sıraya ise Miami yerleşti.
    • 26.09.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 17:43
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    Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı il İstanbul oldu

    Dünyanın önemli emlak danışmanlık şirketlerinden biri, global konut fiyatları endeksini araştırdı.

    150 şehri kapsayan verilerde, Türkiye’nin üç büyük şehri listeye damgasını vurdu.

    Yüzde 185 artışla İstanbul ilk sırada

    Haziran 2021 ile Haziran 2022'nin baz alındığı araştırmada, yüzde 185 artışla İstanbul birinci oldu.

    Megakenti sırasıyla Ankara ve İzmir takip etti.

    Başkent'te konut fiyatları yüzde 165 artarken, İzmir'de ise yüzde 151 oranında artış yaşandı.

    Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı il İstanbul oldu #1

    Beşiktaş zirvede

    İstanbul'da konut fiyatlarının en fazla olduğu ilçe ise Beşiktaş. Bölgenin Ulus, Etiler, Bebek gibi semtleri dünyada fiyatların en çok arttığı yerleşim birimleri oldu.

    Miami 4'üncü sırada

    Listede Sarıyer, Kadıköy gibi eski yerleşim yerleri de ön plana çıkıyor. İlk üçün Türkiye'den oluştuğu listede 4'üncü sırada ise Miami yer alıyor.

    Son 1 yılda konut fiyatlarının en çok arttığı il İstanbul oldu #2


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