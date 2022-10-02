Sonbaharda ev dekorasyonu önerileri

Ev dekorasyonunda sonbahar esintilerine vurgu yapmak için basit yöntemler bulunuyor. İşte ekim ayı ile birlikte girilen sonbahar havasında yapılması gereken değişiklikler...

Türkiye sonbahar hava şartlarının etkisi altına girdi...

Kalın kıyafetler raftan indirilirken ev dekorasyonunda da değişiklikler yapılmaya başladı.

Kilimlerin yerini halılar alıyor

Mobilya değişikliği, halı, perde gibi objelerin kumaş cinsi, rengi ve deseninde yapılan değişikliklere öncelik veriliyor.

Yatak odası haricinde diğer odalarda kullanılan ince ve açık renkli kilimler, şimdilerde koyu renkli ve daha geniş halılara bırakıyor.

TV battaniyeler yerini alıyor

Öte yandan geleneksel örgü battaniyer de son yılların trend ürünleri haline geldi.

Koltukların baş kısmına örtülen TV battaniyeleri, sonbaharla birlikte yeniden kullanılmaya başlıyor.

Renkli mumlar tercih ediliyor

Ev aksesuar ürünlerinde ise renkli ve kokulu mumlar yeniden yoğun ilgi görüyor.

Evlerin bir köşesinde kullanılan mumlar, ortama sıcaklık ve sonbahar havası katıyor.

Şömine kullanımı

Son olarak salon ya da balkon kısmında tercih edilen şömineler de yeniden trend olmaya başladı.

Yapılan ufak değişikliklerle birlikte evlerinizin yaz ortamını değiştirerek sonbaharı karşılayabilirsiniz.

Bu kapsamda tercih edilen açık renkler yerini kahverengi tonlara bırakıyor.