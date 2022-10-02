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Sonbaharda ev dekorasyonu önerileri
- 02.10.2022 - 16:46
Türkiye sonbahar hava şartlarının etkisi altına girdi...
Kalın kıyafetler raftan indirilirken ev dekorasyonunda da değişiklikler yapılmaya başladı.
Kilimlerin yerini halılar alıyor
Mobilya değişikliği, halı, perde gibi objelerin kumaş cinsi, rengi ve deseninde yapılan değişikliklere öncelik veriliyor.
Yatak odası haricinde diğer odalarda kullanılan ince ve açık renkli kilimler, şimdilerde koyu renkli ve daha geniş halılara bırakıyor.
TV battaniyeler yerini alıyor
Öte yandan geleneksel örgü battaniyer de son yılların trend ürünleri haline geldi.
Koltukların baş kısmına örtülen TV battaniyeleri, sonbaharla birlikte yeniden kullanılmaya başlıyor.
Renkli mumlar tercih ediliyor
Ev aksesuar ürünlerinde ise renkli ve kokulu mumlar yeniden yoğun ilgi görüyor.
Evlerin bir köşesinde kullanılan mumlar, ortama sıcaklık ve sonbahar havası katıyor.
Şömine kullanımı
Son olarak salon ya da balkon kısmında tercih edilen şömineler de yeniden trend olmaya başladı.
Yapılan ufak değişikliklerle birlikte evlerinizin yaz ortamını değiştirerek sonbaharı karşılayabilirsiniz.
Bu kapsamda tercih edilen açık renkler yerini kahverengi tonlara bırakıyor.