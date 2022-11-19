Sosyal konut projesi engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ikinci etap kuraları devam ediyor. Kura çekiminde adı çıkan karaciğer naklini kaçıran Fatma Sözlemez büyük sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, dar gelirli vatandaşlar için Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesi hayata geçiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde Erzurum'da yapılacak 2 bin 420 konut için kura çekimi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda başladı.

İki gün sürecek kura çekiminde, bugün Erzurum merkezde bin 120, Hınıs ilçesinde 158, Oltu ilçesinde 200, İspir ilçesinde ise 77 konutun hak sahipleri belirlendi.

Kura çekimi öncesi 'İlk Evim' projesine müracaat eden 47 şehit ailesi ve gazinin hak sahibi oldukları açıklandı. Salonda daha sonra Erzurum merkezde yapılacak konutlar için engelli, emekli, genç ve diğer kontenjanların kuraları çekildi.

"İlk defa ev sahibi olacağım"

Engelliler için yapılan kura çekimini ön sıralardan izleyen Fatma Söylemez (43), adı okununca büyük sevinç yaşadı.

Telefonla yakınlarına bilgi veren Söylemez, Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşadığını, karaciğer hastası olduğunu ifade etti.

Söylemez, uygun organ bulunmasına rağmen iletişim sorunu nedeniyle bu şansı kaybettiğini anlatarak, "12 yıldır karaciğer hastasıyım, organ bekliyorum. Yaklaşık 3 ay önce benim için uygun organ bulunmuş, evimde telefon çekmiyor.

Bana telefonla ulaşılamadığı için organı başka bir hastaya nakletmişler. Şimdi ikinci nakil için sıradayım. İnşallah o da olur, rahatsızlığımdan da kurtulurum. İlk defa ev sahibi olacağım. Allah herkese nasip etsin, çok mutlu oldum." diye konuştu.

"Bu yaştan sonra ev sahibi olma ne demek"

Emekli kontenjanından ev sahibi olan Hüseyin Polat (66) da adını görünce duygulandı.

İsminin okunmasıyla sevincini yakınlarıyla paylaşan Harun Koç (71) ise "Emekliyim, şimdiye kadar evim yoktu. İlk defa ev sahibi olacağım için çok mutluyum. Allah razı olsun devletten. İsmim okununca çok mutlu oldum. Neredeyse uçtum. Bu yaştan sonra ev sahibi olma ne demek? Çok mutluyum." dedi.

1555 konutun hak sahibi belirlendi

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda bugün yapılan kura çekiminde 30 bin 14 müracaatçı arasından 1555 konutun hak sahibi belirlendi.

20 Kasım Pazar günü ise Aşkale'de 164, Narman'da 120, Pasinler'de 94, Horasan'da 150, Olur'da 47, Çat'ta 120, Şenkaya'da ise 60 konutun hak sahibini belirleyecek kuralar çekilecek.

























