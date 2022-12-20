Sosyal konut projesinde dördüncü etap kura çekimi tamamlandı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 4 etaptaki 45 ilin kura çekimi tamamlandı. Toplam 93 bin 392 vatandaş konut sahibi oldu. Yeni açıklanan kura takviminde Ankara da listede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için başvurular tamamlandı.

Dar gelirli ailelere adeta nefes olan projede bu kez kura heyecanı başladı.

Başvurularda yaşanan yoğunluk, kura heyecanında da devam etti.

93 bin 392 kişi belirlendi

250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk 3 etapta hak sahipleri belirlenmiş, gözlerin dördüncü etaba çevrilmişti.

Tamamlanan dördüncü etapla birlikte toplam 45 ilde hak sahipleri belirlenmiş oldu.

İlk dört etaptaki kura çekiminde toplam 93 bin 392 konutun hak sahibi belli oldu.

Konut dağılımı

Bugüne kadar etaplar halinde çekilen kuralarda bin 893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar hak sahibi oldu.

5'inci etap kura heyecanı başlıyor

Şimdi ise kura heyacanında 5'inci etaba geçildi.

20 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yozgat ve Rize’den başlayacak 5’nci etap kura çekilişi, 13 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

Yeni kura takviminde başkent Ankara da listede yerini aldı.

Kura takvimi

12 ilde gerçekleştirilecek 44 bin 303 konutun hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

20-21 Aralık 2022: Yozgat 1882 konut

20 Aralık 2022: Rize 1100 konut

21 Aralık 2022: Artvin 500 konut

22 Aralık 2022: Kırıkkale 919 konut

23 Aralık 2022: Kırşehir 1139 konut

23-24 Aralık 2022: Trabzon 2 bin 550 konut

24-25 Aralık 2022: Nevşehir 1731 konut

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

Marta kadar tamamlanacak

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun, Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.