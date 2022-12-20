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    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat'ta yaşandı

    Kentte inşa edilecek bin 500 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde adı çıkan 60 yaşındaki Ahmet Durmuş, "40 yıl oldu evleneli, evim olsun istiyordum" dedi.
    • 20.12.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:51
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    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat'ta yaşandı

    Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan 250 bin Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı devam ediyor.

    13 Eylül’de açıklanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi, yoğun başvuru sürecinin ardından kura heyacanıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. başvuruların tamamlanmasıyla kura çekim sürecine girildi.

    Kura heyecanı dördüncü etapla devam ediyor

    İlk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi.

    Kura heyecanı için dördüncü etaba geçildi. Büyük heyecan yaşayan vatandaşlara kura çekimini yerinde izleme imkanı sunuldu.

    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat ta yaşandı #1

    30 bin 125 başvuru

    Son olarak Tokat'ta yaşanan kura heyecanında vatandaşlar büyük bir umutla isimlerini duymayı bekledi.

    Bin 500 konut için toplam 30 bin 125 başvuru yapıldı.

    Tokat’ta 40 yıl sonra ev hayali gerçek oldu VİDEO

    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat ta yaşandı #2

    687 hak sahibi belirlendi

    Noter eşliğinde düzenlenen kura töreninde, kent merkezine yapılacak olan 687 konutun hak sahipleri belirlendi.

    İHA'nın aktarımına göre; salona sığmayanlar kültür merkezi bahçesinde kurulan ekrandan çekilişini izledi.

    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat ta yaşandı #3

    "Kurada duyunca çok heyecanlandım"

    Kura çekimlerinde yıllardır ev hayali kuran Ahmet Durmuş (60), “40 yıl oldu evleneli, evim olsun istiyordum. Başvuru yaptım çıktı. Kurada duyunca çok heyecanlandım. Daha kimseye haber vermedim. Sürpriz yapmak istiyorum.” dedi.

    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat ta yaşandı #4

    Sosyal konutta kura heyecanı bu kez Tokat ta yaşandı #5


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