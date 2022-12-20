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    Sosyal konutta kura heyecanı Rize'de yaşandı

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1100 konutun Rize'deki hak sahipleri kurayla belirlendi.
    • 20.12.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:52
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    Sosyal konutta kura heyecanı Rize'de yaşandı

    Rize'de yüzler TOKİ  sayesinde gülüyor.

    Kentte Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1100 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

    Gençlik ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahibi olma hayali kuranlar katıldı.

    Kura Vali Yardımcısı tarafından çekildi

    Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde şehit yakınları ve gaziler için yapılacak konutların ilk kurası, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman tarafından çekildi.

    Ardından kurayla belirlenen hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.

    Sosyal konutta kura heyecanı Rize de yaşandı #1

    28 bin 274 kişi başvurdu

    Proje kapsamında 28 bin 274 başvurunun yapıldığı Rize'de, il merkezinde 673, Güneysu'da ve Kendirli beldesinde 77 olmak üzere 1100 konut inşa edilecek.

    Sosyal konut hamlesinin bir ayağı da Rize'de

    İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Serkan Savaş, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde sosyal konut hamlesinin bir ayağının da Rize'de gerçekleştirildiğini söyledi.

    Sosyal konutta kura heyecanı Rize de yaşandı #2

     

    "1100 konutumuz en kısa zamanda yapılacak"

    Rize'de 1100 konutun inşa edileceğini ifade eden Savaş, "İlimizde kuraların çekiminin ardından 1100 konutumuz en kısa zamanda yapılacak. Yöresel mimariye uygun, mahalle kültürünü yaşatan ve aynı zamanda komşuluk ilişkilerini geliştirecek konutlarımız en kısa sürede yapılarak vatandaşların sağlıklı yaşamına sunulacak." dedi.

    Sosyal konutta kura heyecanı Rize de yaşandı #3

    "Bugüne kadar bir evimiz olmadı"

    AA'nın haberine göre, ev sahibi olmaya hak kazanan Yusuf Karali ise sevinç yaşadı. Karali yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez böyle bir kuraya katıldığını ve adının çıkmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "İlk defa çıktığı için kendimi şanslı hissettim. Eşimle birlikte iki kişiyiz. Kızım evli, oğlum İstanbul'da çalışıyor. Bugüne kadar bir evimiz olmadı. Bugüne kadar çocuklarımızı okuttuk ve kendimize baktık. Bugün böyle bir şey nasip oldu. Devletimizden Allah razı olsun." sözlerine yer verdi.

    Sosyal konutta kura heyecanı Rize de yaşandı #4


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