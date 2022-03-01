Su tasarrufu imar yönetmeliklerine girdi

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılması planlanan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde' değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hazırlandı.

Yönetmelikte özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekti.

LAVABO VE DUŞLARDA LİTRE SINIRI

Bu kapsamda binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak.

Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.

MUSLUKLARDA SICAK SU HAZIR OLACAK

Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su resirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek. Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek.

DAMLA SULAMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

Bakanlık, peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufunu dikkate alacak.

Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak. Sulamada ise damla sulama yöntemi kullanılacak. Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.