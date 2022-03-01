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    Su tasarrufu imar yönetmeliklerine girdi

    Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılması planlanan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 12:16
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    Su tasarrufu imar yönetmeliklerine girdi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 'Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde' değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hazırlandı.

    Yönetmelikte özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekti.

    LAVABO VE DUŞLARDA LİTRE SINIRI

    Bu kapsamda binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak.

    Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.

    Su tasarrufu imar yönetmeliklerine girdi #1

    MUSLUKLARDA SICAK SU HAZIR OLACAK

    Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su resirkülasyon pompası zorunluluğu getirilecek. Böylece musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanarak tasarruf elde edilecek.

    Su tasarrufu imar yönetmeliklerine girdi #2

    DAMLA SULAMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

    Bakanlık, peyzaj projelerinde parsel bahçelerinin düzenlenmesinde de su tasarrufunu dikkate alacak.

    Bu kapsamda bahçe düzenlemelerinde bitki seçimi, iklime uygun olarak yapılacak. Sulamada ise damla sulama yöntemi kullanılacak. Öncelikle yağmur suyu depolama sistemindeki suyun kullanılması zorunlu olacak.

    Su tasarrufu imar yönetmeliklerine girdi #3


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