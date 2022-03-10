Şubat ayında gayrimenkul satışları yüzde 9,3 arttı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ocak ve şubat ayına ilişkin gayrimenkul satış rakamlarını açıkladı.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gayrimenkul satış rakamlarını duyurdu.

Türkiye'de yılın ilk iki ayında toplam 416 bin 784 konut satışı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 2022 yılının ocak ayında 199 bin 111, şubat ayında ise 217 bin 673 konut satışı oldu.

Açıklanan verilere göre şubat ayı konut satışlarında ocak ayına oranla yüzde 9,3 oranında artış görüldü.

176 BİN KONUT SATILDI

Gerçekleşen konut satışlarında toplam 3 milyar 989 milyon 848 bin 708 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Gayrimenkul satışlarının 176 bin 46'sını konut, 72 bin 833'ünü arsa, 115 bin 851'ini tarla, 20 bin 802'sini işyeri oluştururken geriye kalanları ise diğer taşınmazlar oluşturuyor.

EN FAZLA SATIŞ 55 BİN İLE İSTANBUL'DA YAPILDI

Veriler doğrultusunda en fazla gayrimenkul satışı 55 bin 167 ile İstanbul'da yapıldı. Megakenti 27 bin 559 ile Ankara, 23 bin 103 ile İzmir, 16 bin 750 ile Antalya, 16 bin 95 ile Bursa, 11 bin 762 ile Konya, 11 bin 434 ile Kocaeli ve 11 bin 28 ile Balıkesir takip etti.

İstatistiklerin bu şekilde devam etmesi durumunda satışlarda yeni rekorların görülmesi bekleniyor.