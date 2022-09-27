Sultanahmet Meydanı'ndaki 150 yıllık bina satışa çıkarıldı 

Ayasofya Camii'nin 150 yıllık komşusu tarihi Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL’den satışa sunuldu.

İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda bulunan 1800’lerin başında yapılan Leman Esma Kasay Han'ın değeri her geçen gün artıyor.

Nuri Kenan Paşa tarafından inşa ettirilen bina, ilk olarak muayehane olarak hizmete açıldı.

229 milyon TL'den satışa çıktı

Yıllarca korunan tarihi bina, tekrar kullanıma açılması ya da kültürel mirasın yatılması amacıyla 229 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

600 metrekarelik 6 katlı mülk, Ayasofya Camii’ne 70 metre, Yerebatan Sarnıcı’na 30 metrelik mesafesi itibarıyla İstanbul’un merkezindeki konumuyla yatırımcıların radarına girdi.

Han, geçtiğimiz yıl 120 milyon liradan satışa çıkarılmıştı.

"Yatırımcıların dikkatini çekiyor"

Leman Esma Kasay Han’ın ikinci dereceden tarihi eser olduğunu belirten hanın satış yetkilisi Turgay Öztürk, “Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar korunan birçok taşınmaz tarihi yapı, zaman içinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile işlevselliğini günümüze kadar sürdürebiliyor. İstanbul’un merkezinde konumlanan Leman Esma Kasay Han da inşa edildiği vakitte geleceği öngören mimari tasarımıyla bu yapılar arasında yer alarak yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu yüzden yapının kültürel değerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve faydalı şekilde kullanılması amacıyla Nuri Kenan Paşa’nın torunlarının torunları öncülüğünde satışa çıkarıldı.”

"Yapının çift girişi bulunuyor"

Satışa çıkarılan 6 katlı tarihi yapının her katının 93 metrekare olmak üzere toplam 600 metrekarelik bir alana sahip olduğunun altını çizen Turgay Öztürk, “Leman Esma Kasay Han’ın 10 odalı geniş kullanım alanının yanı sıra altıncı ve yedinci katta 25 metrekarelik iki terası var. Giriş katında ise 93 metrekare büyüklüğünde ve 22 ve 5 metre uzunluğunda çift cepheli mağaza alanı yer alıyor. Şu anda tek girişi kullanılan yapının, çift girişi bulunuyor. Bu sayede dükkan ve üst katlar için girişler ayrı ayrı değerlendirilebiliyor.” dedi.

"Tüm talepleri detaylı bir şekilde inceliyoruz"

Yapının, Sultanahmet Meydanı’ndaki eserlerin aynı anda görülebildiği tek anıt eser olma ayrıcalığını taşıdığını söyleyen Öztürk, “Leman Esma Kasay Han’ın çeşitli noktalarından Adalar ve Boğaz manzarasının kesintisiz olarak görülebilmesi seyir keyfi yaşatırken, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı dışındaki eserlere yakınlığı da yapının tarihi dokusuna ruh katıyor. Örneğin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen noktaya yerleştirilen Milyon Taşı’nın hemen yanında yer alması, yapının ruhu kadar lokasyon açısından da değerini pekiştiriyor. Bu yüzden yapının gerek işlevselliği gerekse kültürel değerinden dolayı tüm talepleri detaylı bir şekilde inceliyoruz. Eserin satışının sürdürülebilir ilkeler odağında gerçekleştirilmesini önceliklendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.







