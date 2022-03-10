Sümela Manastırı restorasyon çalışmaları yüzde 90 tamamlandı

Sümela restorasyonu için konuşan İsmail Ustaoğlu, "3-4 aydır, kasım ayının başında kapatarak çok az bir alanda kalan restorasyon ve kaya temizliği çalışması bitiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında bulunan tarihi yapıları korumak adına restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin en önemli inanç turizm merkezlerinden olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı da yenilenmeye başladı.

2016 yılında başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında sona gelinirken, ziyarete açılış için gün sayılıyor.

10 BİN TONLUK KAYA 16 METRELİK DEMİR İLE BİRLEŞTİRİLDİ

24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan çalışmalarda çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi.

Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi.

SÜMELA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN AÇILACAK

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, devam eden çalışmalar nedeniyle geçen yılın kasım ayından itibaren ziyarete kapatılan Sümela'nın için önümüzdeki günlerde açılacağını belirtti.

"GEÇEN YIL YÜZDE 90 ORANINDA TAMAMLANDI"

Açılış tarihinin Bakanlıkça belirleneceğini kaydeden Ustaoğlu, “İki yıldır yaşadığımız pandemiden sonra bu yıl umutlarımız çok daha fazla arttı. Başta Sümela olmak üzere ilimizin farklı destinasyonlarının bu yıl çok daha fazla ziyaretçi geleceğine inanıyoruz. Sümela'da 5 yılı aşkın süren restorasyonumuz geçen yıl yüzde 90 oranında tamamlanmış, sadece küçük bir kısmı kalmıştı. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanımızda gelmişti açılışını da Cumhurbaşkanımızın video konferans katılımıyla zaten açmıştık. Şimdi 3-4 aydır, kasım ayının başında kapatarak çok az bir alanda kalan restorasyon ve kaya temizliği çalışması bitiyor.

İnşallah önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Müzeler Genel Müdürlüğümüz de takip ediyor süreci. Ziyarete tekrar açarak inşallah bu yıl orası ülke turizmine hizmet verecek. Hava durumunu göz önüne alıp bakanlığımız açılış tarihini açıklayacak” şeklinde konuştu.