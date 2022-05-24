Sur Yapı, konut satışında yüzde 0,99 faiz ve yüzde 20 indirim uyguluyor

Türkiye genelinde artan konut fiyatlarına karşı ilk kez ev almak isteyen vatandaşları desteklemek için finans paketleri gündeme geldi. Bu pakete inşaat sektöründe yer alan Sur Yapı destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut destek paketleri, konut sahibi olmak isteyenler için bir fırsat sunuyor. "İlk Evim Konut Finansman Paketi" ile birinci el konut üreticilerinden ilk konutunu alan alıcılara yüzde 0,99 oran ve 120 aya kadar vadelerle konut kredisi imkanı sağlanarak ev sahibi olabilecek.

Yüzde 0,99’la 120 ay konut kredisi ve yüzde 20 indirim

İstanbul ve Antalya’daki konut projelerini İlk Evim Konut Finansman Paketi kapsamında satışa sunmaya başlayan Sur Yapı’dan, kampanyaya büyük destek geldi.

Firma, satışını gerçekleştirdiği konutlara finansman paketle aynı oranda faiz kullandırmakla kalmıyor, yüzde 20 indirim de gerçekleştiriyor. Ayrıca 2 milyon lirayı aşan tutarlarda da bazı avantajları devreye sokuyor.

"Bu paketle pek çok kişi konut sahibi olacak"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, yeni konut finansman paketi sayesinde konut ihtiyacını ve yatırımını erteleyen pek çok kişinin ev sahibi olabileceğini belirtti.

Konut finansman paketine uyumlu kampanya

Özel sektörün önemli bir portföye sahip Sur Yapı’dan, hükümetin konut finansman desteği hamlesine "Tam Evi Tam Zamanı" kampanyasıyla büyük destek geldi. Sur Yapı, Antalya ve İstanbul’daki konut projelerinde hükümetin açıkladığı konut kredisi paketine yüzde 20 indirim avantajı sunarak ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Sur Yapı’dan Konut Finansman Paketine yüzde 20 indirim desteği

Elmas, “Sur Yapı’yla şimdi tam evi tam zamanı” sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Sur Yapı konut projelerinden ev almak isteyenlere konut destek paketleri ile kredi imkanının yanı sıra yüzde 20 indirim fırsatı sunduklarını söyledi.

Hükümetin hamlesine yüzde 20 indirim desteği

Yüksek kur, enflasyon, faizler ve konut fiyat artışları nedeniyle konut erişim zorluğuna dikkat çeken Z. Altan Elmas, “Yeni konut finansman paketleri sayesinde konut ihtiyacını ve yatırımını erteleyen pek çok kişi ev sahibi olabilecek. Biz de hükümetimizin bu yerinde hamlesine yüzde 20 indirim sağlayarak destek veriyoruz. Erişim problemi çeken ve enflasyona karşı konutu yatırım aracı olarak gören herkese ‘Tam Evi Tam Zamanı’ kampanyamızla destek oluyoruz.” diye konuştu.

Değeri 2 milyonun üzerindeki konutlar için de Sur Yapı’dan ekstra paket

Değeri 2 milyon lirayı geçen konutlar için de Sur Yapı yine kendi sübvanse ettiği 0,99 kredi oranlı cazip bir ödeme planı hazırladı. Bu ek paket kapsamında ev tutarının yüzde 35’i kadar peşinat alınıyor, yüzde 35’ine ise Sur Yapı’nın sağladığı 0,99 özel vade oranı ile kredi kullandırılıyor. Kalan yüzde 30’luk kısım ise 6, 12 ve 24. aylarda yüzde 10’luk dilimler halinde vade farksız olarak Sur Yapı’ya ödeniyor.

Yüzde 10 indirim desteği

Kampanya hakkında bilgi veren Z. Altan Elmas, şunları söyledi:

‘‘Bu ek kampanya ile sadece değeri 2 milyon liraya kadar olan konutlarda değil, markalı lüks Sur Yapı konutlarında da tüketici nezdinde büyük bir fırsat oluşturduk. Ayrıca bu paket kapsamında ödeme planına yüzde 10 indirim fırsatı da sunuyoruz.’’

2 yılda 4 bin konut ve dükkan teslimi

Sur Yapı, İstanbul ve Antalya'da son 2 yılda 4 bin adet konut ve dükkan teslim etti. Antalya'da teslim edilen 2 bin 500 konutun yanı sıra İstanbul'da Gölbahçe Evleri, Lavender, Şehir Konakları ve Bahçeyaka projelerinde toplam 1.297 konut ve 82 ticari ünite sahiplerini buldu.

Şirketin, Antalya'nın ikinci etabı olan Sur Cadde'deki home ofis ve dükkanlarında ise teslimler başladı. 7 bloktaki 485 konut ve ofis ile 68 dükkanın anahtar teslimlerinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Yıl sonuna kadar Antalya ve İstanbul projelerinde 2 bin 78 konut ile 87 ticari ünitenin daha teslimleri planlanıyor.

