Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın ikinci etabı satışa çıktı

Sur Yapı'nın Antalya'da satışa sunduğu tatil evlerinin yaz sezonuna özel olarak oluşturulan 130 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu açıklandı.

Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın tapulu devre mülklerinin ikinci etabı yaz sezonuna özel olarak 130 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

"Yurt içi ve yurt dışında ilgi görüyor"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın yurt içinden ve dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek “İkinci etabımızı planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk. İkinci etap evlerimiz de tıpkı ilk etapta olduğu gibi 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkanı sunuyor.” dedi.

1 hafta fiyatına ömür boyu tatil yapma imkanı sunan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, pandemide değişen tatil ihtiyaçlarına yanıt verirken sakinlerine yatırımlarını enflasyona karşı koruyarak tatilden para kazanma imkanı sağlıyor. 24 ay vade farksız olarak taksitlendirilen tapulu devre mülklerin fiyatları ise yaz sezonuna özel olarak 130 bin liradan başlıyor.

"Planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’nın yurt içi ve dışından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “İkinci etabımızı planladığımızdan 6 ay önce satışa sunduk. İkinci etap evlerimiz de tıpkı ilk etapta olduğu gibi 5 yıldızlı otel konforunda, ömür boyu tatil imkanı sunuyor.” dedi.

Elmas, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya projesiyle devre mülk alıcısına Antalya’nın dört mevsim yaşayan iklimi ve eşsiz doğasında dört mevsim tatil ayrıcalığını vaat ettiklerini ifade ederek; “Yeni nesil tatil anlayışıyla tasarlanan Sur Yapı Tatil Evleri Antalya hem pandeminin değiştirdiği tatil alışkanlıklarına hem de tüm dünyayla birlikte ülkemizde de hakim olan ekonomik koşullara uygun yeni bir tatil konsepti olarak öne çıkıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan ev alanlar, kendi evlerinin mahremiyeti ve hijyeninde 5 yıldızlı otel konforunda tatil yaparken projenin sunduğunu ‘kişiselleştirilmiş hizmet’lerden de doyasıya yararlanabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sakinlerine tek valizle kendi evlerine yolculuk yapma, pek çok hizmeti kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre organize edebilme imkanı veriyor.’’ dedi.

"Yeni nesil tatil"

Pandemi ve sonrasında pek çok alanda olduğu gibi tatil anlayışında da değişim yaşandığına dikkat çeken Elmas, şunları söyledi:

“Sur Yapı Grubu olarak değişimi yakından takip ediyor, yılların bilgi birikimi ile geleceğin yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Bu anlayışla geliştirdiğimiz turizm sektöründeki ilk yatırımımızı da güçlü bir projeyle gerçekleştiriyoruz. Sektöre sadece dev bir turizm yatırımı kazandırmakla kalmıyoruz aynı zamanda pandemi ve sonrasındaki ekonomik konjonktürün değiştirdiği tatil beklentilerine yeni nesil çözümler getiriyoruz. Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni normal, birçok kişide kalıcı alışkanlıklar geliştirdi ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak insanların doğal bir yönelişi var. Üzerinde titizlikle çalışarak geliştirdiğimiz Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da yeni nesil tatil evleri anlayışına uygun şekilde tatil ve ev kavramlarının yaşamdaki karşılıkları buluşuyor. Öncelikle güven ve konforu buluşturuyoruz. Tatil Evleri konseptinde, evdeymişçesine izole ve güvenlik sağlanırken aynı zamanda 5 yıldızlı bir otelin sunduğu konfor ve hizmetler sunuluyor. Resepsiyondan oda servisine kadar 7/24 tüm otel imkanlarına sahip evinizde her mevsim özel hissetmeniz sağlanıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinleri, Kepez kent ormanına komşu konumuyla, temiz orman havasında ve ev konforunda, 5 yıldızlı tesisin imkanlarıyla tatil yapabilecekler.

"Kuşaklar boyu tatil"

Paylaşım ekonomisinin gelecekte yükselen bir değer olarak kendini göstereceğini ifade eden Elmas, “Pandemi sonrası ortaya çıkan yüksek enflasyon nedeniyle artan tatil fiyatlarına çözüm getiren ve paylaşım ekonomisine dayalı işleyişiyle yıllar ve hatta kuşaklar boyu hesaplı tatil avantajı sunan yeni nesil tatil evleri, kendisine yapılan yatırımı enflasyona karşı korurken “tatilden para kazanma” döneminin de kapılarını aralıyor. Tapulu devre mülk sahipleri, tatil organizasyonlarını yaparken bütçelerini kişi başına hesap etmek yerine bir kez ödeyerek geniş aileleriyle birlikte olmanın tadını çıkarıyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’daki geniş balkonlu evler, birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandı. 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak.’’ dedi.

"Tatil ve yatırım bir arada"

Tatil ve yatırım imkanına dikkat çeken Elmas, şöyle devam etti: “Yüksek prim ve kira potansiyeliyle getirisi yüksek bir yatırım imkanı sağlayan Sur Yapı Tatil Evleri’nden devre mülk alanlar, isterlerse ayrıcalıklı bir tatil yapıyor, isterlerse tatil hakkını yüksek kira getirisiyle devrederek gelir sağlama şansına sahip oluyor. Böylece Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan tapulu mülk alanlar yatırımlarını enflasyona karşı koruyabiliyor ve değer artışından faydalanabiliyor.’’