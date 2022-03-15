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    Ev sahibi zorunlu tadilatları yaptırmalı

    Ev sahibi ve kiracının karşı karşıya geldiği en önemli konulardan biri de konut içerisindeki zorunlu tadilatların yapılmaması.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 11:21
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    Ev sahibi zorunlu tadilatları yaptırmalı

    Ev sahipleri kira geliri elde ettikleri evlerinde kira kaybı yaşamamak adına zorunlu tadilatları yaptırmaktan kaçınıyor.

    Kiracılar ise daha yaşanılabilir ve konforlu evlerde hayatlarını sürdürmeyi arzu ediyor. Tadilat krizi ise çoğu zaman mahkeme süreci ile sonuçlanabiliyor.

    Kiralık bir evde zorunlu tadilatların acil bir şekilde yapılması ev sahibinin yükümlülüklerinden birisidir.

    KOMŞULARA DA ZARAR VEREBİLİYOR

    Öte yandan tadilat sorunu olmayan evlerin satışı ve kiraya verilme durumu daha kolay olabiliyor ve konut değer kaybetmiyor.

    Zorunlu tadilat gereksinimleri kiracının özel yaşam alanının kalitesini düşürdüğü gibi komşulara da zarar verebilmektedir. Örneğin alt daireye su sızması gibi...

    Aciliyet gerektiren tadilatların yaptırılması için ev sahiplerine bilgi verilmesi kiracılar için yeterli olabiliyor.

    Ev sahibi zorunlu tadilatları yaptırmalı #1

    HABERSİZ YAPILAN TADİLATLAR KİRADAN DÜŞMEZ

    Zorunlu olmayan tadilat konusunda ise kiracılara herhangi bir hak verilmemiştir. Bu konu tamamen ev sahibinin inisiyatifindedir. Ev sahibinden habersiz bir şekilde yapılan zorunlu olmayan tadilatların kiradan düşülmesi gerçekleşmeyebilir.

    TADİLAT İŞLEMİN GERİ ALMASINI İSTEYEBİLİR

    Hatta ev sahibi kiracının yaptığı bu tadilat işlemini geri almasını ve evi eski hale getirmesini dahi talep edebilir.

    Ev sahibi zorunlu tadilatları yaptırmalı #2


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