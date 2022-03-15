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Ev sahibi zorunlu tadilatları yaptırmalı
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 11:20
- Güncelleme : 15.03.2022 - 11:21
Ev sahipleri kira geliri elde ettikleri evlerinde kira kaybı yaşamamak adına zorunlu tadilatları yaptırmaktan kaçınıyor.
Kiracılar ise daha yaşanılabilir ve konforlu evlerde hayatlarını sürdürmeyi arzu ediyor. Tadilat krizi ise çoğu zaman mahkeme süreci ile sonuçlanabiliyor.
Kiralık bir evde zorunlu tadilatların acil bir şekilde yapılması ev sahibinin yükümlülüklerinden birisidir.
KOMŞULARA DA ZARAR VEREBİLİYOR
Öte yandan tadilat sorunu olmayan evlerin satışı ve kiraya verilme durumu daha kolay olabiliyor ve konut değer kaybetmiyor.
Zorunlu tadilat gereksinimleri kiracının özel yaşam alanının kalitesini düşürdüğü gibi komşulara da zarar verebilmektedir. Örneğin alt daireye su sızması gibi...
Aciliyet gerektiren tadilatların yaptırılması için ev sahiplerine bilgi verilmesi kiracılar için yeterli olabiliyor.
HABERSİZ YAPILAN TADİLATLAR KİRADAN DÜŞMEZ
Zorunlu olmayan tadilat konusunda ise kiracılara herhangi bir hak verilmemiştir. Bu konu tamamen ev sahibinin inisiyatifindedir. Ev sahibinden habersiz bir şekilde yapılan zorunlu olmayan tadilatların kiradan düşülmesi gerçekleşmeyebilir.
TADİLAT İŞLEMİN GERİ ALMASINI İSTEYEBİLİR
Hatta ev sahibi kiracının yaptığı bu tadilat işlemini geri almasını ve evi eski hale getirmesini dahi talep edebilir.