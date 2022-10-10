Tarihi Beylerbeyi Hamamı satışa çıkarıldı

İkinci derece tarihi eser statüsüne sahip olan tarihi hamam için 19 hissedar 48 milyon lira istiyor.

244 yıllık tarihi hamam satışa çıkarıldı...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan tarihi Beylerbeyi Hamamı, 1778 yılında I. Abdülhamid Han tarafından Rabia Sultan adına inşa ettirildi.

Geçmiş yıllarda en sık tercih edilen hamamlardan biri olan Beylerbeyi Hamamı'nın, ünlüler tarafından da rağbet gördüğü biliniyor.

48 milyon liraya satışa çıktı

Şimdilerde ise hamam kültürünün bittiği gerekçesiyle 19 hisse sahibi tarafından 48 milyon liradan satışa çıkarıldı.

DHA'nın aktarımına göre; 4 yıkanma, 14 giyinme odasıyla birlikte 698 metrekare net alanda inşa edilen tarihi hamam, ikinci derece tarihi eser statüsüne sahip.

"Günlük 150 kişi geliyordu"

Tarihi hamamın 19 hisse sahibinden Yüksel Bal, satış süreciyle ilgili bilgi verdi. Bal, "Hamam dedem tarafından 1964 yılında alınmış. O zaman 3 yaşındaydım. O günden bugüne önce dedem, sonra babam ve amcam tarafından 2012 yılına kadar çalıştırıldı. 5-6 yıl da ben idare ettim ama daha sonra hamamlar iş yapmaz oldu ve burayı kapattık. 1993 yılına kadar buraya pazar da dahil günlük 150 kişi geliyordu. Son zamanlarda günde 5-10 kişiye düştü." diye konuştu.

"Müzeyyen Senar köpeğiyle geliyordu"

Hamamdaki anılarından da bahseden Bal, "Bütün ünlüler, Fecri Ebcioğlu, Müzeyyen Senar buraya geliyordu. Senar köpeğiyle geldiği için bayağı problem, kavga oluyordu. Diğer müşteriler köpeğini kabul etmiyordu. Benim köpeğim sizden daha temiz diyordu. Böyle şeylerin yaşandığı günler oldu. En son buraya Huysuz Virjin geliyordu." diye konuştu.

"Hamam kültürü bitti"

Hamam kültürünün artık kalmadığını dile getiren Bal, "Biz 70'li yıllarda haftada 1-2 defa hamama giriyorduk. Son yıllarda biz bile kullanmadık çünkü, evimizde banyo var, her şey var. O da zaten hamamların sonunu getirdi. Hamam kültürü bitti. Çalıştıracak eleman da kalmadı. Keseci, tellak diyoruz, artık onları da kimse yapmak istemiyor." dedi.

"Hamam çelik konstrüksiyondur"

Bal, "Bütün her şey neredeyse orijinal. Camlar Fransa'dan gelmiş. Renkli camlar, ahşap kısım, mermerler orijinal. Sadece duvardaki fayanslar değişti. Hamam çelik konstrüksiyondur. Hiçbir zaman çökmez, yıkılmaz." ifadelerini kullandı.

"Estetik değeri de var"

Kültür miraslarının korunmasından devletin sorumlu olduğuna dikkat çeken Heinz, "Yaşatarak nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuz. Herhangi bir kişinin mülkiyetinde olsa bile, kültür mirasının korunmasından devlet sorumludur. Ahşap kaplamalı tavanları, üstten alınan ışıklar bu yapının kendisine özgü mimari karakteri. Bu da yapıya estetik değer kazandırıyor. Estetik değeri de var. Artık hamamlar çok az günümüze geldiğinden, sembol değeri de taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Hem ticari olarak, restoran olarak kullanılabilir"

Gayrimenkul danışmanı Yasin Gülşener ise "Yaklaşık 244 yıldır var olan bir yer. İkinci sınıf tarihi eser. Tarihi eser statüsündeki yerleri, mevcut zamandaki kullanım hallerinin dışında da değerlendirmek söz konusu olabiliyor. Buralar turistik tesislerdir. Hem ticari olarak, restoran olarak kullanılabilir. Düğün, kına organizasyonlarında kullanılabilecek şekilde değerlendirilmesi söz konusu olur. Şu anda 48 milyon liradan satıştayız." dedi.

"Herkesin talep edebileceği bir yer değil"

Gayrimenkul danışmanı Gülşener, "Tarihi eserlerde alım satım süreçleri normal konutlardaki gibi devam etmiyor. Restorasyon projesinin de yapılmış olması lazım. Bu yapıda 698 metrekare net alanımız var. Maketleşme sürecini başlattık. Koruma kurulunun uyguladığı projeyi 1/100 ölçekli şekilde maket haline getiriyoruz. Alacak kişiler öncesinde görmüş oluyor. Herkesin talep edebileceği bir yer değil. Önemli olan hem bulunduğu bölgeyi güzelleştirmesi hem mevcut eski değerlerimizin korunması. Sonra da hak ettiği şekilde topluma kazandırılması." dedi.













