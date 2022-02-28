Taşınabilir evlere ilgi yoğun

Artan konut fiyatları, imarlı arazi gerektirmeyen taşınabilir evleri yatırım aracına dönüştürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, arsa ve tarla gibi arazilerin satışları 2021’de yaklaşık yüzde 30 artışla 1,5 milyonu aşarak konut satışlarının üzerine çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, insan yaşamında birçok değişikliğe ve yeniliğe neden oldu.

Bu süreçte minimalist bir yaşamı tercih eden vatandaşlar, kalabalıktan uzak sakin ve doğa ile iç içe bir yaşama yöneldi.

TİNY HOUSE KONSEPTİNE İLGİ ARTTI

Özellikle son yıllarda hareketlenen ekonomi ile birlikte konut fiyatlarında da büyük oranda artışlar yaşanmaya başladı.

Bu kapsamda birçok vatandaş karavan, mobil evler ve konteynır gibi yaratıcı yaşam alanlarına rağbet göstermeye başladı. Öte yandan doğanın içinde villa konforu sunan tiny house gibi konseptlere de talep arttı.

2 AY İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR

Şehirleşme oranında yaşanan artışla 2030’da dünya nüfusunun yüzde 60’ının, yani 5 milyar insanın şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Uzmanlar, pandeminin tetiklediği doğayla iç içe yaşam arzusunun, bu eğilimi tersine çevirebileceğine dikkat çekiyor.

Bu yönelim ile birlikte kulübe, prefabrik ev, taşınabilir ev gibi konseptler mimari yapılarıyla öne çıkıyor. Özellikle tasarımıyla doğayla uyum sağlayan tiny houselarda ciddi oranda artış yaşandığı belirtiliyor.

2 ay gibi kısa sürede teslim edilen evleri tercih eden vatandaşlar 2 yıl verilen garanti ile de yatırımlarını güvence altına alıyor.

AVANTAJLARI

Taşınabilir evler, insanlara tanıdıkları ve sevdikleri semtlerde kalma olanağı sunar. Ev sahipleri yaşlarını, kişisel zevklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak evlerini tasarlayabilir ve ihtiyaçlarının değişmesi durumunda taşınabilir evin bulunduğu ana mülkü kiraya verebilir. Bu sayede hem gelir elde etmiş olur, hem de yaşam alanında rahat bir hayat sürmeye devam ederler.

DEZAVANTAJLARI

Taşınabilir evler her şehrin planlama kriterlerine uymayabilir. Bu nedenle yaşamak istenilen bölgeyi seçerken, imar izinlerini de göz önünde bulundurulmalıdır.