TCMB, ağustos ayı konut fiyatlarını yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı konut fiyat endeksini açıkladı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 146,4 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,6 oranında azalış gösterdi.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’İN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre; sırasıyla yüzde 5,5, 4,3 ve 2,0 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,1, 35,6 ve 32,4 oranlarında artış gösterdi.
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