Haberler



Emlak



TCMB, ağustos ayı konut fiyatlarını yayınladı

TCMB, ağustos ayı konut fiyatlarını yayınladı 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.