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    Tekirdağ'da bin 840 konut el değiştirdi

    Bölgede ayda 2 bin 405 konut satışı gerçekleştirildi ve Türkiye genelinde konut satışında 8’inci sıraya yükseldi.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 13:09
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    Tekirdağ'da bin 840 konut el değiştirdi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konut satışlarını açıkladı.

    İl il istatistiklerin paylaşıldığı verilerde, Türkiye’deki toplam konut satışlarının yüzde 2,5’i Tekirdağ’da gerçekleşti.

    Şubat ayında 2 bin 405 konut satılan Tekirdağ, Türkiye genelinde konut satışında 8’inci sıraya yükseldi.

    BİN 840 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

    Bölgede diğer satış türleri sonucunda bin 840 konutun el değiştirdiği belirlendi.

    Kentte toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 76,5 olarak açıklandı.

    2022 yılının ilk iki ayında gerçekleşen konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 147 bin 822 oldu.

    Tekirdağ da bin 840 konut el değiştirdi #1

    2 BİN 405 KONUTUN 591'İ İLK SATIŞ

    Türkiye genelindeki 97 bin 587 konut satışının 28 bin 897’si ilk satış, 68 bin 690’ı  ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

    Tekirdağ’da ise 2 bin 405 konut satışının 591’i ilk satış, bin 814’ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

    Tekirdağ da bin 840 konut el değiştirdi #2


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