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    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak

    Bölgede çalışmaların hız kesmeden devam ettiği millet bahçesi, yaklaşık 70 bin metrekarelik alana inşa ediliyor. Proje vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.
    • 14.10.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 14:31
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    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak

    Türkiye'nin çehresini değiştiren millet bahçeleri inşa edilmeye devam ediyor.

    Vatandaşlara adeta nefes olan ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan millet bahçelerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

    Son olarak Tekirdağa deniz manzaralı bir millet bahçesi kazandırılıyor.

    Çalışmalar hız kesmeden devam ederken önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanması bekleniyor.

    İlkbaharda hizmete girecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Genel Müdürlüğü (TOKİ) ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen proje, ilkbaharda vatandaşların ziyaretine açılacak.

    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak #1

    Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri

    Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden millet bahçesinde, deniz kenarında kamelyalar, mescit, piknik alanları, çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra bisiklet yolları ile yürüyüş alanları bulunacak.

    İHA'nın aktarımına göre; çalışmalar tamamlandığında Tekirdağ'daki millet bahçesi, Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak.

    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak VİDEO

    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak #2

    "Çalışmalarımız hızla devam ediyor"

    Çalışmaları yakından inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa’da yaşayan kıymetli hemşerilerim, Vatan Mahallesi’nin hemen altında yani sahildeyiz. Millet bahçemizin bulunduğu alandayız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Allah’a hamd olsun birkaç ay içerisinde bitireceğiz. İlkbaharda yeşil mis kokan çiçeklerin olduğu güzel bir park alanı olacak. Süleymanpaşa halkı her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor dedik. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Süleymanpaşa’ya yakışan bir yer olacak inşallah. Bir, bir buçuk ay içerisinde her şey daha net bir şekilde belli olacak. Merak edenler için belki o zaman kısa bir tur yapabiliriz. Şimdiden herkese hayırlı olsun.” dedi.

    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak #3

    Tekirdağlılar ilkbaharda millet bahçesine kavuşacak #4


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