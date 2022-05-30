Teknopark İstanbul'un yeni ofisleri yakında açılacak

Teknopark İstanbul'un 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan yeni ofisleri çok yakında açılıyor.

Teknopark İstanbul'un yeni ofislerinin açılışına çok az bir süre kaldı.

Teknoparklar, üniversiteler ve araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortamda geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri; ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği birimler olarak faaliyet gösteriyor.

AR-GE firmalarının mekansal ihtiyacını karşılayacak

Teknopark İstanbul'dan alınan bilgiye göre; 65 bin metrekare alan içerisinde yer alan, içinde bulunduğu güçlü ekosistem, sunduğu sektörel ve akademik iş birliği fırsatlarının yanı sıra, ıslak hacimli ve çeker ocaklı laboratuvarları, depo alanı, çok amaçlı salon, konferans salonları gibi sosyal imkanları ve AR-GE firmalarının farklı mekansal ihtiyaçlarını karşılayacak.

Teknopark İstanbul yetkililerine e-posta adresinden ulaşılabilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu Teknopark İstanbul bünyesinde, çok amaçlı ve dönüştürülebilir modüler yapıya sahip ofisleri kiralayacak olan AR-GE firmaları, sadece ofis kiralamış olmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir ekosisteme de giriş imkanı sağlayacak.

Teknopark İstanbul'da ofis kiralamak isteyen AR-GE firmalarının yetkilileri, info@teknoparkistanbul.com.tr e-posta adresi üzerinden Teknopark İstanbul yetkililerine ulaşabiliyor.