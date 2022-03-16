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    Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne inceleme başlattı

    Konut maliyetlerini doğrudan etkileyen çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:23
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 14:17
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    Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne inceleme başlattı

    Çimento sektöründeki fahiş fiyat artışlarına yönelik artan şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı.

    Sektöre yönelik inceleme başlatan Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Kurulu; üretici, tedarikçi ve perakendecilerdeki fiyat hareketlerini mercek altına alacak.

    TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILACAK

    Bakanlıktan öğrenilen bilgilere göre; çimento cinsi ürüne ilişkin aşırı fiyat artışları, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, çimento sektöründe yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılmasını sağlayacak.

    Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne inceleme başlattı #1

    ÇİMENTO FİYATLARI

    32,5 olarak satılan gri çimentolar genellikle şantiyelere satılıyor ve bir torbası 65 TL+KDV.

    52,5'luk bir beyaz çimentonun 1 paketi ise 90 TL+KDV.

    Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne inceleme başlattı #2

    Ticaret Bakanlığı çimento sektörüne inceleme başlattı #3


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