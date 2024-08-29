Ticari gayrimenkul fiyat endeksi reel olarak yüzde 4,4 azaldı TCMB verilerine göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024 yılı ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azalış gösterdi.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, ikinci çeyrek Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) açıklandı.

2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 64,7 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,4 oranında azaldı.

DÜKKAN KİRA ENDEKSİ

Türkiye genelinde, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 66,7 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,2 oranında geriledi.

OFİS FİYAT ENDEKSİ

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 54,2 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 10,5 oranında azaldı.

ÜÇ BÜYÜK İLDEKİ FİYATLAR

Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 3,0, 11,1 ve 5,9 oranlarında artış gösterdi.

İSTANBUL'DA YÜZDE 51,5'LİK ARTIŞ

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 51,5, 72,1 ve 62,0 oranlarında artış göstermiştir.