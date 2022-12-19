Tokat'taki sosyal konut kura çekiminde Kıbrıs gazisinin adı çıktı

Kentte inşa edilecek bin 500 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için yapılan kura çekiminde adı çıkan Kıbrıs gazisi Zeki Yalçın'ın 50 yıllık ev hayali gerçek oldu.

Sosyal konut projesinde kura heyecanıyla birlikte yüzler gülüyor.

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen projede başvuru süreci tamamlanmış, kura heyecanına geçilmişti.

İlk 3 etabın tamamlandığı kura çekimi hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Samsun'da bin 500 konut için 6 ilçede kura çekimi düzenlendi.

Artova, Erbaa, Pazar, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerindeki sosyal konutların sahipleri belirlendi.

Kıbrız gazisi de kura heyecanı yaşadı

Kurada gazi, şehit ailesi, engelli ve emekli başvurularına öncelik verildi.

DHA'nın aktarımına göre; Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan, evli 3 çocuk babası gazi Zeki Yalçın kura çekimlerine eşi Nermin Yalçın birlikte geldi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Kurada gazi kategorisinde ev sahibi olan Yalçın büyük mutluluk yaşadı. Yalçın, "Ben Kıbrıs gazisiyim. 50 yıldır kendi evimiz yoktu. Kurada çıktı. Çok mutluyum. Devletimizden Allah razı olsun. Şimdi çok mutluyuz. Sabahlara kadar dua ettik çıksın diye." dedi.

"Şimdi çok mutluyum"

Eşi Nermin Yalçın ise "Hep kirada oturduk ama şimdi çok mutluyum. Bundan sonra Allah evimizde gülerek oturmayı nasip etsin." diye konuştu.









