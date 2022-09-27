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    TOKİ, 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı

    26 ildeki konut, ticaret, sanayi, okul niteliğindeki arsaların, 12-13 Ekim tarihlerinde satışı yapılacak. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.
    • 27.09.2022 - 14:43
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    TOKİ, 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

    Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, park ve dinlenme alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 36, 48 ve 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    Arsaların büyüklüğü 1 milyon 501 bin metrekare

    Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki arsaların satışı, 12 Ekim Çarşamba ve 13 Ekim Perşembe günleri saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde yapılacak.

    TOKİ, 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı #1

    Listedeki iller

    Söz konusu arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van'da yer alıyor.

    Başakşehir'de konut ve ticaret alanları satışta

    KDV'den muaf şekilde satılacak olan arsalarına rasında Adana Çukurova'da konut, Ankara Çankaya'da konut ve ticaret, Antalya'da konut ile ticaret, Aydın'da turizm tesis alanı, Elazığ'da konut-ticaret alanları bulunuyor.

    İzmir'de ise sanayi, yerleşik konut alanı, küçük sanayi sitesi, tarım ve konut alanlarını kapsıyor.

    AA'nın aktarımına göre; ayrıca İstanbul Başakşehir'de de konut ve ticaret alanları satışa sunuldu.

    TOKİ, 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı #2


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