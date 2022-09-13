Sosyal konut projesinin tanıtım törenine katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Cumhuriyet tarihinin böylesine kapsamlı konut projesini, gece gündüz demeden çalışarak, üretiyoruz" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesiyle ilgili detaylar bugün açıklandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen sosyal konut tanıtım törenine katıldı.

AA'nın aktarımına göre; burada projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Bulut, sosyal konut üretiminde 2003'ün bir milat olduğunu, planlı kentleşme ve konut seferberliği ile 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşılarak, milyonlarca vatandaşı ev sahibi yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirtti.

"Üretmek fiziki bir süreçtir"

TOKİ olarak dünyada benzeri olmayan bir süreci yönettiklerini ve dünyada yapılamamış bir işi başardıklarını dile getiren Bulut, "20 yıl önce ortaya koyduğunuz özgün üretim modeli, yüzü aşkın dost ve kardeş ülkede ilgiyle takip ediliyor, destek isteyen ülkelere sosyal konut üretimindeki yüksek tecrübemizi aktarırken, özellikle şunu vurguluyoruz. Üretmek fiziki bir süreçtir, projeden uygulamaya, gerekli altyapıyı oluşturduğunuzda bunu başarabilirsiniz ama bunu hızlı, doğru ve kararlılıkla yapabilmeniz için güçlü bir kurumsal yapıya ve güçlü bir irade ortaya koyacak hükümet yönetimine ihtiyacınız vardır." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Bulut: Sektöre 75 milyarlık kaynak aktaracağız VİDEO



5 katı geçmeyen konutlar üretildi

Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine bu görevi verdiğinde, yüksek katlı yapılaşmaya müsaade etmediklerini, bu talimatla yatay mimari ve mahalle kültürünü esas alan zemin artı 5'i geçmeyen 239 bin konut ürettiklerini söyledi.

"Yılın ilk 8 ayında sektöre 40 milyar lira kaynak aktardık"

Yatay şehircilik anlayışının bugün tüm şehirlere yayıldığını, bundan sonra inşa edilecek konutlara da örnek oluşturduğunu ifade eden Bulut, "Bu anlayışla 129 bini sosyal konut olmak üzere kamu binaları, millet bahçeleri ve sanayi siteleri gibi yüzlerce sosyal donatının inşaatına devam ediyoruz. Yılın ilk 8 ayında sektöre aktardığımız kaynak 40 milyar lira olup, işçisinden ustasına, mühendisinden mimarına, üreten tezgahlardan, fabrikalara kadar doğrudan ve dolaylı yüzlerce sektöre yıl sonuna kadar toplamda 75 milyarlık kaynak aktaracağız." dedi.

"Komşuluk ilişkilerinin gözetildiği yaşam alanları oluşturuyoruz"

Bulut, "Bu kampanya, sadece bir konut üretimi değil, aynı zamanda tüm sosyal ve ekonomik altyapı ihtiyaçlarının karşılandığı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmayı esas alan komşuluk ilişkilerinin gözetildiği, kent dokusu ile bütünleşen, afetlere dayanıklı, tarihi mirasa, çağdaş yaşama ve çevreye duyarlı sürdürülebilir yaşam alanları oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

"Şehirlerimize yepyeni yaşam alanları kazandıracağız"

TOKİ olarak gerçekleştirilecek her projeye hazır olduklarını belirten Ömer Bulut, "Özellikle vurguladığımız 'Evi olmayan tek vatandaşımız kalmayana dek bu projeleri yapacağız' hedefi doğrultusunda, cumhuriyet tarihinin böylesine kapsamlı konut projesini, gece gündüz demeden çalışarak, üretiyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza nasıl yuva olduysak, tarihin en büyük kentsel ve deprem dönüşümünü nasıl uygulamaya koyduysak, bahçe kültürümüzü ihya ederek, şehirlerimizde yüzlerce millet bahçesini nasıl inşa ettiysek, yeni üreteceğimiz konutları, imarlı arsa ve iş yerleri yapımını da inşallah süresi içinde vatandaşlarımıza teslim edecek, millet eksenli, Türkiye sevdamızla şehirlerimize yepyeni yaşam alanları kazandıracağız.

Ailelerin mutluluğuna, iş yerlerinin bereketine, ülkemizin huzur ve güvenine katkı sağlayacak bu projenin inşasında TOKİ olarak, plan, proje ve ekiplerimizle hazır, millet ve devletimizin emrindeyiz." ifadelerini kullandı.