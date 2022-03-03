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    TOKİ konutları uygun fiyatla satışta

    Vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlayan TOKİ, yeni dönemde devlet destekli konutlarını uygun fiyatla satışa çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 15:23
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    TOKİ konutları uygun fiyatla satışta

    Altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik konut fiyatlarına da yansıdı. 2021'in sonlarında artış yaşanan konut fiyatları yeni yılda devam ediyor.

    Ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşa kolaylık sağlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerinde yer alan konutlarda da yüzde 50 oranında artış yaşandı.

    Mevcut durumla birlikte yeni yılda konut sahibi olmak isteyenler hayallerini bir süre ertelemek durumunda kaldı.

    DEVLET DESTEKLİ KONUTLAR UYGUN FİYATLA SATIŞTA

    Konut almakta zorluk çeken vatandaşlar için TOKİ yeni bir kolaylık sağlayarak devlet destekli konut satışlarını başlattı ve uygun fiyatlar karşılığında satışa sunuldu.

    Hem büyük şehirlerde hem de kırsal alanlarda satışa çıkardığı konutlar ile vatandaşları sevindiren TOKİ, ülke genelinde pek çok farklı noktada yer alan konutlarının satış başvurularının başladığını duyurdu.

    TOKİ konutları uygun fiyatla satışta #1

    BAŞAKŞEHİR'DE KONUT FİYATLARI PİYASANIN ALTINDA

    Rresmi internet sitesinde yer alan konut listesinde öne çıkan konutlar ise İstanbul Büyükşehir’de satışa çıkarılan konutlar oldu. TOKİ tarafından yayınlanan konut satış listesinde, Başakşehir’de bulunan 1+1 evlerin fiyatlarının piyasanın oldukça altında olduğu görüldü.

    ANKARA PROJESİNDE EN YÜKSEK FİYAT 410 BİN TL

    TOKİ’nin '100 Bin Sosyal Konut' projesi içerisinde yer alan Ankara evleri, önümüzde ki günlerde satışa çıkarılacak. İçerisinde 2+1 ve 3+1 büyüklüğüne sahip olan konutların yer aldığı proje için en düşük fiyat 300 bin 225 TL olarak belirlenirken en yüksek fiyat ise 410 bin 424 TL olarak duyuruldu.

    TOKİ konutları uygun fiyatla satışta #2


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