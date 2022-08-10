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    TOKİ son 64 daireyi açık artırmaya çıkarıyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen konutlar, 24 Ağustos’ta açık artırmaya çıkartılacak.
    • 10.08.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:42
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    TOKİ son 64 daireyi açık artırmaya çıkarıyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü kentsel dönüşüm projesinde kalan son 64 daireyi açık artırmayla satışa sunacağını bildirdi.

    TOKİ tarafından 24 Ağustos'ta açık artırmaya çıkacak dairelerin  9'u Gaziosmanpaşa' da iken 55 tanesi Beyoğlu'nda.

    TOKİ'den vatandaşlara son fırsat

    TOKİ, geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi'nde inşa edilen toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunmuştu. Bu çerçevede TOKİ, vatandaşlara son bir fırsat daha tanıdı.

    Daireler açık artırmayla satılacak

    İHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa ‘da 9, Beyoğlu'nda 55 olan ve toplam da 64 daire, 24 Ağustos 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

    Yüzde 50 peşinat isteniyor

    İsteyenler, yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

    TOKİ son 64 daireyi açık artırmaya çıkarıyor #1

    Beyoğlu'ndaki proje 14 bin 959 metrekare alan üzerinde yükseliyor

    Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'ndeki projede konut, dükkan, dini tesis ve 435 araçlık otopark bulunurken, birinci etabı 14 bin 959 metrekare alan üzerinde yükselen projede 168 konut ve 10 dükkan yer alıyor. Aynı zamanda bu projede 55 daire 2+1 ve 3+1 konutlar bulunuyor.

    Gaziosmanpaşa'daki projede 796 konut 13 dükkan var

    Gaziosmanpaşa Sarıgöl ve Yenidoğan Mahallelerinde ise 796 konut, 13 dükkan, bin 39 araç kapasiteli otopark, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yer alıyor.


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