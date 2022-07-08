TOKİ tarafından İstanbul'da 185 konut açık artırmayla satılacak

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu'nda toplam 185 TOKİ konutunun açık artırma yoluyla satışa çıkartılacağın duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aracılığı ile İstanbul'da 185 konut daha sahipleri ile buluşacak.

TOKİ, İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde inşa edilen 185 konutu "açık artırma" yöntemiyle satışa sunacağını açıkladı.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl projesinden 110 konut satışta

TOKİ'den aldığı bilgiye göre, TOKİ tarafından Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

AA'nınhaberine göre, satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen teslim edilecek.



Beyoğlu Sütlüce projesinden 75 konut



Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise yapılacak açık arttırmanın tarihi 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da olacak.

Satış sonunda alıcılara Gaziosmanpaşa konutları hemen, Beyoğlu Sütlüce Mahallesi konutları ise 12 ay içinde teslim edilecek.

Canlı yayınla teklif alınacak

Toplam 185 konut için TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek açık artırmada, "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla teklif alınabilecek.

Yüzde 50 peşinat ve 120 ay vade

Alıcılar konutlara, yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

Satışla ilgili detaylı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.