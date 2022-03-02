TOKİ Trabzon kura çekimi tarihi belli oldu

Çaykara'da inşa edilen konutların kura çekimi noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşları yeni konutlarla buluşturmaya devam ediyor.

TOKİ tarafından Trabzon'un Çaykara ilçesinde 85 konutluk proje çalışmaları sürüyor.

68 ADET KONUTUN SAHİBİ BELİRLENECEK

Proje kapsamında 19 adet 2+1 ve 49 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 68 adet daire için kura çekimi yapılacak.

Kentsel dönüşüm projesi olarak inşa edilen konutların başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Başvuru sürecinde 2 bin TL'yi yatırarak ilk adımı atan vatandaşlar için başvuru listesi yayımlandı.

KURA ÇEKİMİ TARİHİ 3 MART

Heyecanla beklenen kura çekimi 03 Mart 2022 Perşembe günü saat 11.00'da TOKİ hizmet binasında gerçekleştirilecek. Pandemi kuralları nedeniyle izleyici kabul edilmeyecek olup canlı yayın ile resmi sitede yayınlanacak.

30 ADET YEDEK ALICI SEÇİLECEK

Konutlar 100 metrekare ile 105 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Yüzde 10 ve yüzde 20 oranlarında peşinat talep edilirken en düşük aylık taksit 2 bin 242 TL oluyor.

Öte yandan kura çekiminde asil hak sahiplerinin yanı sıra 10 adet 2+1, 20 adet ise 3+1 konut için toplam 30 adet yedek alıcı belirlenecek.