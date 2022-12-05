TOKİ: Türk vatandaşları olmayanlara satış yapılmıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere konut satışı yapılmadığını belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor.

Yoğun başvuru sürecinni ardından kura çekimine geçilen projede, 2 etap tamamlandı.

Şimdilerde 3'üncü etap kuraları çekilirken, bazı basın-yayın organlarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hedef alındı.

"Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı"

Haber başlıklarında, "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan söz konusu haberin, proje kapsamında Hatay'daki konutlara ilişkin yapıldığı belirlendi.

TOKİ'den asılsız iddialara yanıt

Bunun üzerine TOKİ'nin resmi hesabından, iddialara yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur." denildi.