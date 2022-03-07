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    TOKİ yeni millet bahçelerinin tarihlerini açıkladı

    Millet bahçeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "100 Günlük Eylem Planı" içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçireceği projeler arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:25
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    TOKİ yeni millet bahçelerinin tarihlerini açıkladı

    Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak "her ile en az 1 millet bahçesi" açıklaması ile duyurulan millet bahçesi projelerinin sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

    Büyükşehirlerin birçok ilçesinde tamamlanan millet bahçeleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu projelerin yapım görevini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) devretti.

    EMLAK YATIRIMI YAPMAK İSTEYENLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

    Bu kapsamda yürütülen projelerin bir kısmı tamamlanırken bir yandan da yapımı devam eden yeni millet bahçesi projeleri için ihale süreçleri devam ediyor.

    TOKİ, mart ayı ihale ilanları ile önümüzdeki aylarda yeni millet bahçesi ihale tarihlerini açıkladı. Öte yandan millet bahçesi projeleri, emlak yatırımı yapmak isteyen kişiler tarafından da bölgeye değer kazandırması nedeni ile yakından takip ediliyor.

    TOKİ yeni millet bahçelerinin tarihlerini açıkladı #1

    YENİ İHALE İLANLARINDA MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK İL VE İLÇELER

    Millet bahçesi yapılacak iller ve ilçeler şu şekilde sıralandı;

    • Ankara İli, Haymana İlçesi Medrese Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi- 7 Mart
    • Ağrı İli, Murat Nehri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi- 15 Mart
    • Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi- 18 Mart
    • İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi- 22 Mart
    • İstanbul İli, Şile İlçesi, Ayazma, Kumbaba Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar ve Şile Bezi Atölyesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi- 20 Nisan
    • Ardahan İli, Merkez İlçesi, Aziziye Kışlası Millet Bahçesi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi- 5 Temmuz tarihinde yapılacak.

    TOKİ yeni millet bahçelerinin tarihlerini açıkladı #2


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