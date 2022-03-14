TOKİ'de 215 konut sahibini buldu

Elbistan'da inşası süren 215 konutun hak sahipleri çekilen kura sonucu belirlendi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konforlu ve düşük faizle konut sahibi olmak isteyenlere yardımcı olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşası devam eden 609 konutluk projede yer alan ve hak sahiplerinin cayma hakkını kullandığı 2+1 ve 3+1 planındaki toplam 215 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

CANLI OLARAK YAYINLANDI

Pandemi kuralları gereği katılımcının olmadığı kura çekimi, resmi sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayını izleyemeyen katılımcılar, resmi sitede 'Kura Sonuç Sorgulama' bölümünden TC kimlik numaralarını girerek ev sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

ÇOK SAYIDA BAŞVURU YAPILDI

Projede yer alan konutlardan, 2+1 planında 165 ve 3+1 planında ise 50 konut satışa sunuldu.

2+1 planındaki 165 konut için 655 kişi başvuru yaparken, 50 adet 3+1 planındaki konut için ise 636 adet başvuru geldi.

YÜZDE 20 ORANINDA PEŞİNAT ALINACAK

Hak sahipleri, brüt alanı 86 metrekare olan 2+1 planındaki konutlar için 256 bin 683 ile 353 bin 458 TL arasında değişen rakamlarda ödeme yapacak. Söz konusu konutlar için yüzde 20 oranında peşinat alınacak. 180 aya kadar vade imkanı sunulacak satışta başlangıç taksitleri ise bin 140 ve bin 570 TL arasında değişecek.

108 METREKARELİK KONUTLAR 320 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Brüt alanı 108 metrekare olan 3+1 planındaki konutlar, 320 bin 673 ile 444 bin 653 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Vade ve peşinat oranı, bu plandaki konutlar için de aynı olacak. Taksitlerin başlangıç miktarı da bin 425 ve bin 976 TL olarak açıklandı.