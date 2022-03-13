TOKİ'den 5 şehire indirimli konut müjdesi

TOKİ'nin indirimli konut projesinde 446 konut yer alıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığında ülke genelinde çalışmalar devam ediyor.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştiren TOKİ, 5 ildeki konutları uygun fiyatla satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Projelerde yer alan toplam 446 konut için başvurular 14 Mart Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Dar gelirli ailelerin yüzünü güldüren projelerden 240 ay vadeyle konut sahibi olunabiliyor.

İşte projelerin detayları...

101 KONUTLUK DÜZCE PROJESİ

Proje kapsamında yer alan Düzce'de 101 adet konut yer alıyor. Konutlar 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon olarak ön plana çıkıyor. Kontt fiyatları 311 bin 15 TL ile 444 bin 258 TL arasında farklılık gösteriyor.

Ödenecek en düşük peşinat bedelinin 62 bin 203 TL, en yüksek peşinat bedelinin 88 bin 851 TL olduğu projeden180 ay vadeyle konut sahibi olmak mümkün. Proje için ödenecek taksit bedelleri bin 382 TL ile bin 974 TL arasında değişiyor.

KARAMAN'DA 199 KONUT

Karaman Merkez Kırbağı projesinde toplam 199 adet konut bulunuyor. Projede yer alan konutlar 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salondan oluşuyor.

En düşük konut bedeli 281 bin 242 TL, en yüksek konut bedeli 472 bin 206 TL olarak belirlendi. Ödenecek peşinat bedellerinin 56 bin 248 TL ile 94 bin 441 TL arasında değiştiği projeden 180 ay vadeyle konut sahibi olmak mümkün oluyor.

Projede en düşük taksit bedeli bin 249 TL, en yüksek taksit bedeli ise 2 bin 98 TL olarak belirlendi.

KIRIKKALE'DE 58 KONUT SATIŞA ÇIKARILDI

Kırıkkale Delice projesinde 58 adet konut yer alıyor. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin yer aldığı projede, konutların fiyatları 241 bin 479 TL ile 349 bin 489 TL arasında değişiyor.

Yüzde 10 peşinatla konut sahibi olunabilen projede ödenecek en düşük peşinat bedeli 24 bin 147 TL, en yüksek peşinat bedeli ise 34 bin 948 TL olarak belirlendi. 180 ay vade sağlanan proje için denecek taksit tutarları 1.207 TL ile 1.747 TL arasında değişiyor.

KONYA EN DÜŞÜK KONUT BEDELİ 117 BİN TL

Projede yer alan Konya Akören alt gelir grubu projesinde 15 adet konut bulunuyor. Konutların 2 oda 1 salon şeklinde tasarlandığı projede en düşük konut bedeli 117 bin 860 TL, en yüksek konut bedeli 165 bin 456 TL olarak satışa çıkıyor.

180 ay ve 240 ay vade sağlanan proje için ödenecek peşinat bedeleri 14 bin 143 TL'den başlıyor, 33 bin 91 TL'ye kadar yükseliyor. Alt gelir grubu projesi için ödenecek taksit bedelleri ise 392,87 TL'den başlayarak 808,90 TL'ye kadar yükseliyor.

73 KONUTLUK TEKİRDAĞ PROJESİ

Çorlu projesinde 73 adet konut bulunuyor. Pprojede yer alan konutlar 2 oda 1 salon olarak tasarlandı.

Projede yer alan konutların fiyatları 437 bin 42 TL ile 613 bin 247 TL arasında farklılık gösteriyor.

Ödenecek en düşük peşinat bedeli 109 bin 260 TL, en yüksek peşinat bedeli 153 ise bin 311 bin TL olarak belirlendi. 180 ay vadeyle konut sahibi olunabilen Çorlu 2022 projesi için ödenecek en düşük taksit bedeli bin 821 TL, en yüksek taksit bedeli 2 bin 555 TL olarak belirlendi.