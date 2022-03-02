TOKİ'den Karaman'a 199 konutluk şans

Mart 2022 TOKİ konut satış listesine Karaman da dahil edildi. Bölgede 199 konutun satışı yapılacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karaman'da konut sahibi olmak isteyenlere müjde verdi.

TOKİ, Karaman'ın Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi'nde yer alan konut projesinde bulunan 199 konutun, kuralı satış yöntemi ile satılacağını duyurdu.

Duyuruda satışı yapılacak olan konutların özellikleri yer alırken, aynı zamanda da fiyatları açıklandı.

24 MART TARİHİNDE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

Bölgede satışı yapılacak olan konutlar için başvuru işlemleri, 14 Mart tarihinde başlayacak. E-Devlet aracılığıyla yapılacak olan ön başvuruların ardından başvuru ücreti ödenerek ilk aşama tamamlanmış olacak.

18 Mart tarihine kadar başvurularını tamamlayan katılımcılar, 24 Mart tarihinde kuraya katılım hakkı kazanacak.

Noter huzunda çekilecek kurada hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, evlerini TOKİ'nin sunduğu ödeme planlarına göre alacak.

SATIŞ FİYATLARI

Tüm dairelerin yüzde 20 peşinat ve 180 ay vade ile alınabileceğini bildirilirken 199 konut için TOKİ'nin açıkladığı fiyatlar şu şekilde;

2+1 evler; 281 bin TL ile 384 bin TL arasında fiyatlarla satılacak. İstekliler bu evleri yüzde 20 peşinat 180 ay vade ve bin 249 TL ile bin 709 TL arasında değişen taksit ödemeleri ile alacak.

3+1 ev almak isteyenler için ise en düşük evin değeri 285 bin TL olarak açıklandı. TOKİ'nin inşa ettiği konutun bulunduğu cephe, yüksek kat, büyüklük gibi özelliklere sahip olan konutlarda 3 odalı evlerin fiyatı 472 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu evlerin taksit ödemeleri ise bin 266 TL ile 2 bin 98 TL arasında değişiyor.