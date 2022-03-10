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    TOKİ'den Kocaeli'ne 651 konutluk proje

    Türkiye genelinde uygun şart ve koşullarda kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, Dilovası'nda 651 konutluk projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 09:57
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    TOKİ'den Kocaeli'ne 651 konutluk proje

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafıdan 2022'de de Türkiye'nin dört bir yanında proje çalışmaları devam ediyor.

    Depreme dayanıklı ve konut sahibi olmanın kolaylaştırıldığı TOKİ projesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde de başlıyor.

    İHALE YAPILDI

    Yatay mimari anlayışı ile yükselecek olan TOKİ Dilovası konut projesinin ihalesi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

    651 KONUT, 12 DÜKKAN

    Söz konusu projede 651 konutla birlikte 12 dükkan da yer alacak. Ev sahibi olmak isteyenlerin kaçırmayacağı Kocaeli Dilovası TOKİ konutlarında öncelikli olarak fiyatlar ve ödeme koşullarının yanı sıra, başvuru süreci merakla bekleniyor.

    2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşan projenin fiyatları ise yakın zamanda açıklanacak.

    TOKİ den Kocaeli ne 651 konutluk proje #1


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