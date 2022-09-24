TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular devam ediyor

TOKİ'nin konut kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar 19 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim uygulanmayacak

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen projeler adeta nefes aldırıyor.

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesisinin ardından yeni bir müjde daha geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde, daha önce TOKİ'den ev alarak borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırladıklarını açıklamıştı.

Konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sonunda New York'taki Türkevi'nde gazetecilerle yaptığı söyleşide, borcunu kapatamayanlar için indirim müjdesini verdi.

Kampanya kapsamında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), bu yıl borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapacağı açıklandı.

Söz konusu indirimden 200 bini aşkın konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek.

Bütün borç bakiyesini kapatamayanlar da faydalanacak

Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcılarının faydalanabileceği belirtildi.

Öte yandan yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceği aktarıldı.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Son gün 19 Ekim

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 23 Eylül-19 Ekim 2022 tarihleri arasından ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

Başvuru şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ’ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2021 yılı 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 30 Haziran 2021'den önce başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.