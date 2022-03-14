TOKİ'nin indirimli konutlarına başvurular başladı

Konya, Düzce ve Karaman'da orta ve alt gelir grubu ev almak isteyenler için indirimli olarak satışa çıkan konutlara başvurular 14 Mart itibarıyla başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 3 şehirdeki düşük taksitli konutlar için başvuruların başladığını duyurdu.

TOKİ'den ev almak isteyenler için yeni dönem duyuruları şöyle;

"Düzce Merkez Beyciler Mahallesinde satışa çıkarılan 101 konut, Karaman Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesinde 199 konut satışı ve Konya Akören projesinden ise 15 adet konut satışı yapılacağı duyuruldu. Tüm bu konut satışları için başvurular 14 Mart itibariyle başladı. Son başvuru tarihleri aşağıda yer alan listede bildirilmiş olup vatandaşlar ilan edilen tarihlerde başvurularını yapacaklar."

BAŞVURULAR E-DEVLET'TE AÇILDI

TOKİ'nin kuralı konut satışlarına başvuru yapacak olan vatandaşlar bu işlemlerini iki şekilde yapabilirler.

Temel olarak süreç ön başvuru yapılması ve ön başvuru sonrasında ise başvuru ücretinin ödenmesi şeklinde işleyecek.

Birinci Yöntem; Bu yöntemle vatandaşlar ön başvuru işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapacaklar. Ardından ilan edilen başvuru ücretini anlaşmalı bankaya ödenecek.

İkinci Yöntem; Vatandaşlar başvurularını hiç e-Devlet üzerinden yapmayıp işlemlerini anlaşmalı banka şubesinden yapabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yukarıda yer alan tüm satışlar orta gelir grubu kapsamında yapılacak. 18 yaşından büyük olan vatandaşlar, indirimli konutlar için gelir şartı olmadan başvuru yapabilecek.

Konut başvuruları için 1 yıllık ikamet etme süresi yada nüfusa kayıtlı olunması gerekiyor. Genel olarak bu şartların sağlanması durumunda TOKİ başvuruları kabul edecek ve kura çekilişinde isimlere hak verecek.

Kura çekilişi sonrasında ise hak sahibi olanlarla sözleşme imzalanacak, konutlar teslim edilecek, ödeme planı hazırlanacak.