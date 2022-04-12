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Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 105,4 arttı

Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 105,4 arttı

Sanayi, ticaret, inşaat ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi Şubat ayında yıllık olarak yüzde 105,4, aylık bazda ise yüzde 7,9 arttı.