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- Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 105,4 arttı
Toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 105,4 arttı
Sanayi, ticaret, inşaat ve hizmet sektörlerinde toplam ciro endeksi Şubat ayında yıllık olarak yüzde 105,4, aylık bazda ise yüzde 7,9 arttı.
- Özel İçerik
- 12.04.2022 - 12:36
- Güncelleme : 12.04.2022 - 12:37
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 Şubat ayında yıllık bazda yüzde 105,4 artış gösterdi.
2022 yılı Şubat ayındaki toplam ciro detaylarında ise;
- Yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6
- İnşaat ciro endeksi yüzde 55,2
- Ticaret ciro endeksi yüzde 94,1
- Hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 şeklinde arttı.
Bir diğer yine sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında 2022 Şubat ayı aylık ciro endeksi yüzde 7,9 artış gösterdi.
Açıklanan şubat ayı toplam cironun aylık alt detayları ise;
- Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3
- İnşaat ciro endeksi yüzde 2,7
- Ticaret ciro endeksi yüzde 9,4
- Hizmet ciro endeksi ise yüzde 6,1 şekilde arttı.