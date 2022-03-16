Toybelen Sanayi Sitesi çalışmaları devam ediyor

Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümü olarak nitelendirilen Toybelen Sanayi Sitesi inşaatının yüzde 33’ü tamamlandı.

Çevre, Şehircik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Samsun'da yaptığı 700 dönümlük Toybelen Sanayi Sitesi inşaatı hızlandı.

Bölgenin çehresini ve vizyonunu değiştirecek Toybelen Sanayi Sitesi Projesi planlandığı gibi 2023 yılında bitirilecek.

BİN 608 İŞYERİ OLACAK

Yüzde 33 seviyesinde ilerleme kaydedilen projede, bin 526’sı sanayi, 82’si ise ticari tipi olmak üzere toplamda bin 608 işyerinin inşaatında çalışmalar yoğunlaştı.

Türkiye’nin deniz manzaralı en modern sanayi sitesi yatırımı olan proje çalışmaları özenle devam ediyor.

Hizmete açılmasının ardından hak sahipleri yeni dükkanlarına kavuşacak.

"İNŞAAT TAKVİMİ KUSURSUZ ŞEKİLDE İŞLİYOR"

Sanayi sitesinde inşaat çalışmalarının aksamadan devam ettiği bilgisini veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gülsan esnafı için sosyal bir proje olan Toybelen Sanayi Sitesi Projesi’ne ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Sık sık inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunuyoruz. Toybelen’de inşaat takvimi kusursuz şekilde işliyor. Şehrimize gerek mimarisi gerekse mükemmel altyapısıyla bölgenin en modern sanayi sitesini kavuşturuyoruz. Yeni sanayi sitesi, düzenli, temizliği ve yeşil alanlarıyla muhteşem bir yatırım” dedi.

"252 DÖNÜMLÜK YAŞAM ALANI"

Şehrin merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi’nin taşınmasıyla birlikte buradaki dönüşümü de başlatacaklarını kaydeden Başkan Demir, “Esnaflarımızı yeni sanayi sitesine nakledeceğiz. Alanı tamamen boşalttıktan sonda Millet Bahçesi’ni de içine alacak şekilde tasarladığımız Karadeniz’in en büyük ve en muhteşem çevre projesine başlayacağız. Selatin camii, külliyesi, kültür ve eğitim alanları, 252 dönümlük botanik bahçesiyle müthiş yaşam alanına dönüşecek. 650 dönümlük bu alan, Samsun’un adeta kalbi olacak” diye konuştu.