TÜİK araştırdı: Hanehalkları çoğunlukla 2 katlı binalarda yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 'Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması 2021' raporuna göre, hanehalkları çoğunlukla 2 katlı binalarda ikamet ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni bir araştırmaya imza attı.

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu "0" ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin "nüfus ve konut sayımı" yapmalarını önerdi.

Bunun üzerine AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı "Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021" gerçekleştirildi.

2 katlı binalarda ikamet oranı yüzde 17

Türkiye'deki hanehalklarının yüzde 17,3'ünün 2 katlı, yüzde 14,4'ünün 5 katlı, yüzde 13'ünün 6 katlı ve yüzde 11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise yüzde 9,5 oldu.

Asansör olmayan binalarda yaşam oranı yüksek

Hanehalklarının yüzde 46,4'ünün asansör bulunan, yüzde 53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü.

Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının yüzde 23,2'sinin binalarında asansör olmadığı belirlendi.

Bununla birlikte hanehalklarının yüzde 43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, yüzde 57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı tespit edildi.

2001 yılı ve sonrasında inşa edilen binalarda yaşam oranı yüzde 47

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, yüzde 30,9'unun 1981-2000, yüzde 28,1'inin 2011-2021, yüzde 19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, yüzde 12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği belirlendi.

Yüzde 60'ı kendisine ait konutta oturuyor

Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında, yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hanehalklarından oluştuğu görüldü.

4 odalı konutlarda ikamet et oranı fazla

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,5'inin 4 odalı, yüzde 38,6'sının 3 odalı, yüzde 6,3'ünün 2 odalı, yüzde 0,3'ünün 1 odalı ve yüzde 1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan 4 kişilik hanehalklarının yüzde 52'sinin 4 odalı, yüzde 36'sının 3 odalı ve yüzde 7,1'inin ise 5 odalı hanelerde ikamet ettiği görüldü.

Tek çekirdek ailelerin 4 odalı konutlarda yaşama oranı yüzde 50

Hanehalkı tipine göre ikamet edilen konutun oda sayısı incelendiğinde, tek kişilik hanelerin yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda, tek çekirdek aileden oluşan hanelerin yüzde 50,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ikamet ettiği belirtildi.

Diğer yandan en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanelerin yüzde 49,1 ile çoğunlukla 4 odalı konutlarda ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin ise yüzde 43 ile çoğunlukla 3 odalı konutlarda yaşadığı görüldü.

Borulu su sistemi olan hane oranı yüzde 99,4 oldu

İkamet ettiği konutunun içinde borulu su sistemi olan hanehalklarının oranı yüzde 99,4, tuvalet bulunan yüzde 96,6 ve konutunda banyo bulunan hanehalklarının oranı ise yüzde 98,8 oldu.

En çok kat kaloriferinin kullanıldığı görüldü

Hanehalklarının yaşadığı konutta en çok kullanılan ısıtma sisteminin dağılımına bakıldığında, yüzde 47,7 ile kat kaloriferi ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 35 ile soba ve yüzde 11,2 ile merkezi kalorifer izledi.

Doğalgaz kullanımı yüzde 59,6

Hanehalklarının ikamet ettikleri konutta ısınma amacıyla en çok kullanılan ana yakıt türüne göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 59,6'sının doğalgaz, yüzde 33,5'inin kömür, odun vb. katı yakıt ve yüzde 6,2'sinin ise elektrik kullandığı görüldü.

Yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 60'ında asansör bulunmuyor

En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin yüzde 57,2'sinin 3 ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ettiği belirlendi. Söz konusu hanelerin yüzde 60,1'inin asansör bulunmayan, yüzde 39,9'unun ise asansörü bulunan binalarda yaşadığı görüldü.