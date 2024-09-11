TÜİK verileri açıkladı: İnşaat maliyeti yıllık yüzde 46,35 arttı TÜİK'in açıkladığı verilere göre temmuz ayında inşaat maliyetinde yıllık yüzde 46,35, aylık 1,91 artış yaşandı.

DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin inşaat verilerini yayınladı.

Buna göre; inşaat maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETİNDE YÜZDE 46,78 ARTIŞ

Bina inşaatı maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 1,53, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, bir önceki aya göre yüzde 3,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)