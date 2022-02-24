TÜİK yapı izin istatistiklerini açıkladı

Her yıl TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısının yüzde 14,0 arttığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim - aralık dönemine ait yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,0 artış gösterdiği belirlendi.

YAPI RUHSATI VERİLEN TOPLAM DAİRE SAYISINDA YÜZDE 16,8 ARTIŞ YAŞANDI

Açıklanan istatistikler kapsamında yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısının yüzde 16,8, yüz ölçümünün ise yüzde 24,1 arttığı açıklandı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 49,2 milyon metrekare olurken, bunun 27,8 milyon metrekaresi konut, 11,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

EN YÜKSEK PAY, İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ İKAMET AMAÇLI BİNALARIN OLDU

Kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 34,1 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,0 milyon metrekare ile bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ YÜZDE 16,8 ARTTI

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 28,9, daire sayısı yüzde 18,3, yüz ölçümü yüzde 16,8 arttığı belirlendi.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 41,7 milyon metrekare olurken, bunun 24,1 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapıların kullanım amacına göre en yüksek yüz ölçümü payına 31,4 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Açıklanan istatistiği 2,3 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.