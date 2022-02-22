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    Turistlerin İstanbul'da en çok konut satın aldığı ilçeler

    Birçok ülke vatandaşının konut yatırımı yaptığı İstanbul'da, Avrupa Yakası'na yoğun ilgi gösteriliyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 15:25
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    Turistlerin İstanbul'da en çok konut satın aldığı ilçeler

    Türkiye'nin dört bir yanı yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

    Tatil ve alışverişin yanı sıra konut yatırımı için de Türkiye'yi tercih eden turistler, tatil beldelerinde birçok konut satın alıyor.

    Türkiye İstatikstik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye genelinde ocak ayında 88 bin 306 konut satıldığı belirtildi.

    EN ÇOK KONUT SATIN ALINAN İL İSTANBUL OLDU

    Yabancılara yapılan konut satışlarında ise geçen yıla oranla artış gözlemlendi. Yabancı uyruklu vatandaşların satın aldığı konut sayısı yüzde 4,7 olurken ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı.

    En çok konut satın alan uyruk ise 761 konut ile İranlılar oldu.

    Turistlerin İstanbul da en çok konut satın aldığı ilçeler #1

    AVRUPA YAKASI'NA İLGİ YOĞUN

    İstanbul'a rağbet gösteren turistlerin gayrimenkul edinimlerinde en çok tercih ettikleri ilçeler Avrupa Yakası'nda yer alıyor.

    İşte yabancı uyruklu vatandaşların konut satın alırken tercih ettikleri ilçeler şu şekilde:

    • Esenyurt
    • Beylikdüzü
    • Başakşehir
    • Bağcılar
    • Avcılar
    • Büyükçekmece
    • Zeytinburnu
    • Küçükçekmece
    • Kağıthane
    • Sarıyer

    Turistlerin İstanbul da en çok konut satın aldığı ilçeler #2


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