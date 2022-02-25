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    Türk müteahhitler Ukrayna'daki inşaat şantiyelerini kapattı

    Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, "Devletimizin uyarıları ile şu anda Ukrayna’ya sıkıntı olan bölgelerde Türk müteahhitlerin üstlendikleri bir iş bulunmuyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2022 - 12:45
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    Türk müteahhitler Ukrayna'daki inşaat şantiyelerini kapattı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi birçok sektörü sekteye uğrattı.

    Rusya’nın başlattığı askeri harekat tüm dünyada endişeyle takip ediliyor. İnşaat sektörüne de olumsuz yönde sıçramalar yapan gerilim, Türk müteahhitlerini harekete geçirdi.

    UKRAYNA'DA ŞANTİYELER KAPATILDI

    Türk müteahhitlerinin Ukrayna’da şu anda 3 milyar dolarlık işleri bulunuyor. Bugün itibariyle de şantiyelerin kapatıldığı bildirildi. Rusya tarafından ise Türk müteahhitleri şantiyelerde olağan çalışmalarına devam ediyor.

    Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Türk müteahhitlerinin 3 milyarı Ukrayna, 21 milyarı Rusya olmak üzere iki ülkede toplam 24 milyar dolarlık inşaat projesi yürüttüğünü açıkladı. Eren "Rusya'daki şantiyelere olumsuz bir yansıma olmadı. Ukrayna'da olağanüstü hal var. O yüzden şantiyeler kapalı ve insanlar bekleyişte" dedi.

    Türk müteahhitler Ukrayna daki inşaat şantiyelerini kapattı #1

    "RUSYA'DA ŞANTİYELERDE ÇALIŞMALAR AKSAMADI"

    Eren; "Başlayan harekat Rusya tarafından herhangi bir probleme neden olmadı. Rusya’da hayatın olağan akışı devam ediyor ve şantiyelerde çalışmalar aksamadı. Ancak aynısını Ukrayna için söyleyemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Türk müteahhitler Ukrayna daki inşaat şantiyelerini kapattı #2

    "SIKINTILI BÖLGELERDE TÜRK MÜTEAHHİTLERİN ÜSTLENDİKLERİ BİR İŞ BULUNMUYOR"

    Türk müteahhitlerinin Ukrayna’da sorunlu bölgelerde iş üstlenmemiş olduklarını bildiren Erdal Eren, “Devletimizin uyarıları ile şu anda Ukrayna’ya sıkıntı olan bölgelerde Türk müteahhitlerin üstlendikleri bir iş bulunmuyor. Ancak Ukrayna genelinde çok kapsamlı projeler Türk müteahhitler tarafından yapılıyor. Bundan dolayı Ukrayna vazgeçemeyeceğimiz bir partner ülke diyebiliriz. Eğer sorun yaşanan bölgenin alanı genişlemezse Türk müteahhitler için bir risk bulunmuyor.” ifadelerini kullandı.

    Türk müteahhitler Ukrayna daki inşaat şantiyelerini kapattı #3


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