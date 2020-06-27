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    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje

    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje

    Başkent Tahran'da yükselen binaların fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi. Projede Türk müteahhitlerin imzasının olduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2020 - 13:38
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    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje #1

    İran'ın başkenti Tahran'da yapılan betonarme binaların fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

    TÜRKLER YAPTI

    Parand şehrinde yapılan 37 bin kişilik konutların kimin yaptığı merak konusu olmuştu. TOKİ projelerine benzetilen konutların projesinde Türk müteahhitlerin imzasının olduğu öğrenildi.

    Yeni Tahran olarak da adlandırılan bölgede 37 bin konutun yanı sıra 76 okul, 31 spor tesisi, 17 cami, yedi sağlık merkezi, yedi kültür merkezi ve üç park yapıldı.

    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje #2

    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje #3

    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje #4

    Türk müteahhitlerin İran'da yaptığı proje #5

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