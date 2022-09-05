Türkiye genelinde gayrimenkul satışları 2 milyonu geçti

Türkiye genelinde konut satışları ilk sekiz ayda, 2 milyon 22 bin 842 oldu. Bu kapsamda tapu harcı gelirinden 24 milyar 480 milyon 235 bin 786 lira elde edildi.

Konut satışlarında hareketlilik sürüyor...

Artan kira ve konut satış fiyatlarıyla kimi vatandaşlar geri adım atarken kimileri ise yatırım yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sektör temsilcileri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye genelinde gayrimenkul satışlarının ağustos ayı sonu itibari ile 2 milyon 22 bin 842 olduğu belirtildi.

"İlk sekiz ayda toplam satışlar 2 milyon 22 bin 842 oldu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilci iMustafa Hakan Özelmacıklı, “Geçen yılın aynı döneminde satışlar 1 milyon 800 bin seviyesinde iken, Türkiye genelinde yılın ilk sekiz ayında toplam satışlar 2 milyon 22 bin 842 oldu. Bu işlemlerden geçen döneme göre ise yaklaşık iki kat yani 24 milyar 480 milyon 235 bin 786 lira tapu harcı geliri elde edildi" ifadelerini kullandı.





İstanbul zirvede

En çok satış yapılan il 269 bin 788 satış ile İstanbul oldu. 8 milyar 159 milyon satış harç geliri elde edilen İstanbul zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada yer alan Ankara’da bu dönemde 138 bin 385 satış işlemi yapılırken, satış harcı geliri ise yaklaşık 2 milyar 78 milyon lira oldu. İzmir’de de ilk 8 ayda 111 bin 531 gayrimenkul satışı gerçekleşirken, elde edilen satış harcı 1 milyar 591 milyon lira oldu” dedi.

"On iki aylık ortalama artış yüzde 54,69"

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine de değinen Özelmacıklı, “Konut kiralarında getirilen sınırlamalar iş yerlerinde uygulanmıyor. Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksleri çerçevesinde on iki aylık ortalama artış yüzde 54,69 olarak gerçekleşti. Buna göre örneğin kirası 10 bin TL olan bir işyerinin yeni dönem kirası 15 bin 469 TL olacak” diye konuştu.





"Konut kredisi hacmi 353 milyarı aştı"

İHA'nın aktarımına göre; konut kredilerine getirilen sınırlamalar sonrasında kredi hacmindeki artışın yavaşladığını da belirten Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre 26 Ağustos itibarı ile konut kredisi hacmi 353 milyar 401 milyon liraya ulaştı. Kamu bankaları tarafında konut kredilerinde yazılı olmayan sınırlamalar ise devam ediyor” ifadelerini kullandı.



