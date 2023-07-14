Türkiye genelinde haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı Haziran ayındaki Türkiye genelindeki konut satışları TÜİK tarafından aktarıldı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde Haziran ayında 83 bin 636 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.

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