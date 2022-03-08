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    Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı

    Türkiye genelinde kentsel dönüşüm ile tam 825 bin riskli yapı yenileniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 10:28
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    Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için çalışmalarını hızlandırıyor.

    Yapılan incelemeler kapsamında 59 ilde riskli olduğu tespit edilen alanlarda 767 bin bağımsız birimin inşaatı sürüyor.

    Öte yandan yaklaşık 1 milyon 700 bin bağımsız birimde yaşayan 7 milyon vatandaşa kira yardımı ve faiz desteği de verildi.

    İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜME GİREN İLÇELER

    Bu doğrultuda bölgede;

    • Kadıköy Fikirtepe'de 16 bin 150,
    • Esenler'de 60 bin,
    • Üsküdar, Ferah, Küplüce, Kandilli, Kirazlıtepe Mahallelerinde toplam 8 bin 810,
    • Güngören Tozkoparan'da 2 bin 100,
    • Kağıthane, Talatpaşa ve Yahya Kemal Mahallelerinde 1054,
    • Kartal'da 955,
    • Zeytinburnu'nda 1320,
    • Gaziosmanpaşa'da ise 6 bin 100 konut ve ticari bağımsız birimin kentsel dönüşümü başladı.

    Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı #1

    11 BİN 600 KONUT İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

    Ankara'da ise çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek adına; Mamak, Karaağaç, Dutluk, Anayurt-Gülseren ve diğer mahallelerde toplam 10 bin 200, Altındağ, Cinderesi ve Aktaş'ta 1000, Elmadağ'da 400 olmak üzere toplam 11 bin 600 konut için kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı.

    Türkiye genelinde kentsel dönüşüm için düğmeye basıldı #2


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