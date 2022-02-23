Türkiye genelinde konut satışında Esenyurt zirvede yer aldı

TÜİK verilerine göre, 2021 yılında Türkiye genelinde en çok konut 37 bin 102 adetle Esenyurt'ta satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede 2021 yılında satılan toplam konut adedinin 1 milyon 127 bin 875 olduğunu açıkladı.

En çok konutun satıldığı ilçe, nüfus yoğunluğunun zirvede olduğu ve her bütçeye hitap eden konutların yer aldığı, sıfır ve ikinci el konut stokunun fazlaca bulunduğu Esenyurt oldu.

ESENYURT ZİRVEDE

Türkiye genelinde satılan konut adedi önceki yıla göre yüzde 0,5 azalırken, Esenyurt'ta yüzde 2,4 artarak 37 bin 102'ye yükseldi.

Esenyurt'u sırasıyla 26 bin 229 adetle Çankaya, 23 bin 170 ile Keçiören, 19 bin 475 ile Bursa Nilüfer ve 18 bin 358 ile Ankara Mamak izledi.

KONUT SATIŞLARI 31 İLÇEDE 10 BİN ADEDİ AŞTI

İlk 10'a giren ilçelerin 4'ü başkentten listeye girerken, Antalya'dan iki, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Konya'dan birer ilçe listede yer aldı.

Ülke genelindeki 166 ilçenin 31'inde satılan konut adedi 10 bini aştı. Ankara Yenimahalle'de 14 bin 629, Gaziantep Şahinbey'de 14 bin 206, Sincan'da 13 bin 511, Kayseri Melikgazi'de 13 bin 440 ve Beylikdüzü'nde 13 bin 291 adet konut satıldı.

EN DÜŞÜK KONUT SATIŞI VAN TUŞBA'DA

Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satış adedi 557 ile Van Tuşba'da görüldü. İstanbul Beykoz'da 639 ve Van Erciş'te 678 adet konut el değiştirdi.