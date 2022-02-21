Türkiye genelinde satılık konut fiyatları rekora ulaştı

2021'in Ocak ayına kıyasla hazırlanan rapora göre, 2022 Ocak ayında satılık konut fiyatlarında artış yaşandı.

Ocak 2022’de açıklanan Satılık Konut Piyasası Görünümü raporuna göre satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranının rekor kırdığı belirlendi.

2021 yılının Ocak ayında 3 bin 584 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut fiyatı, 2022'nin Ocak ayında ise 7 bin 496 TL'ye çıktı. Böylece yıllık fiyat artışının en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) hazırlağı raporda, “Ocak ayı itibarıyla satılık konut fiyatlarındaki yıllık artış oranı, aralık ayındaki yıllık artışa göre bir miktar ivme kaybetmiş olsa da raporlarımızda incelediğimiz dönemde yıllık fiyat artışı en yüksek seviyesine ulaştı” denildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Rapora göre, satılık konut fiyatlarının yıllık artış oranı İstanbul’da 21,9, Ankara’da 15, İzmir’de 17,4 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 127,5, Ankara'da yüzde 97,1 ve İzmir'de yüzde 94 oldu.

Satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul’da 10 bin 900 TL'ye, Ankara’da 4 bin 888 TL'ye ve İzmir’de 8 bin 365 TL'ye ulaştı.

EN HIZLI ARTIŞ MERSİN’DE

Satış fiyatlarının geçen yıla oranla bütün büyükşehirlerde arttığına dikkat çekildi. Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller, yüzde 141,3 ile Mersin, yüzde 127,5 ile İstanbul, yüzde 124,1 ile Aydın, yüzde 122,1 ile Diyarbakır ve yüzde 119,6 ile Muğla oldu. En düşük artış oranının gerçekleştiği iller ise yüzde 78 ile Manisa, yüzde 77,2 ile Eskişehir, yüzde 75,8 ile Erzurum, yüzde 73,9 ile ve yüzde 71,3 ile de Van oldu.

KONUT ARZI DÜŞTÜ

Rapora göre, hem satılık ilan sayısı hem de satılan konut sayısı azalıyor. Aralık ayında yüzde 12,6 olan satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı ocak ayında yüzde 6,6’ya düştüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin olarak raporda şu ifadeler yer aldı: “Önceki aya kıyasla, satılık ilan sayısı yüzde 8,5 (688 binden 629 bine), satılan konut sayısı ise yüzde 51,7(87 binden 42 bine) düşmüştür. 2021 Eylül ayından sonra satılık konut ilan sayısındaki toplam düşüşün yüzde 22,1'e (808 binden 629 bine) ulaşması dikkat çekmektedir.”